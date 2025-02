“¿Qué pasaría si yo me hubiera muerto?“: Pamela Díaz entregó una profunda reflexión tras el susto de salud que pasó esta semana

Un gran susto pasó Pamela Díaz después de que sufrió una parálisis facial durante la transmisión en vivo de su programa “Hay que decirlo”de Canal 13. Por lo mismo, la animadora tuvo que ir de urgencia a la clínica, en donde le dieron reposo.

Ella terminó yendo a la casa de su familia en Puerto Varas junto a su hija Pascuala. A pesar de estar descansando, de igual forma las cámaras de su programa llegaron a su hogar en donde conversaron con la Fiera.

Durante este contacto, la animadora ofreció una reflexión que tuvo después de este susto de salud durante la tarde del miércoles. “Yo les quiero decir que soy otra mujer. Hay un antes y un después de esto”, aseguró.

Sus compañeros querían saber a qué se refería, por lo que dijo que “ya no me importa la plata (...) Tengo otros valores ahora”. En el estudio absolutamente nadie le creyó a la Fiera, quienes se rieron de esta afirmación.

La reflexión de Pamela Díaz

En una nota más en serio, la Fiera agradeció la preocupación de sus compañeros de trabajo, sus cercanos y sus seguidores. Ella aseguró que no va a cambiar, que toda su vida ha sido así tanto detrás como delante de las cámaras.

“Obviamente yo tengo hijos, uno se preocupa y hay una responsabilidad... Yo les quiero decir gracias a todos. Empecé a tomar mis pastillas como corresponde, hago mi tratamiento como cualquier mortal”, aclaró.

“A mí me gusta la vida, la disfruto pero hoy día dije: ‘¿Qué pasaría si yo me hubiera muerto?‘“, cuestionó la Fiera.

”Me quedan tres pendientes, así que no me puedo morir todavía. Entonces tengo que hacer tres pendientes más que me quedan", agregó Díaz.

Por lo mismo, la Fiera invitó a las personas a cuestionarse si es que se mueren mañana, les queda algo por hacer.

¿Asistirá a sus compromisos?

Momentos antes de cortar el enlace en vivo, le hicieron un par de preguntas de rigor a Pamela Díaz sobre sus compromisos venideros como la Fiesta de Talca que tenía planificado animar con Nacho Gutiérrrez este próximo 15 y 16 de febrero; sus fiestas “Hoy es hoy: la terapia” en la OVO este 19 y 20; como también la Gala del Festival de Viña este 21.

La Fiera confirmó su asistencia a todos estos compromisos.