“Que lindo verte reír”: Mariana Derderian sacó carcajadas con divertido consejo para las madres solteras

Mariana Derderian compartió un divertido video en su cuenta de Instagram, aconsejando a todas las madres solteras que andan en búsqueda de su media naranja para celebrar el Día del Amor.

Fue de hecho, el día previo a San Valentín cuando la actriz publicó el registro.

“Me acabo de enterar que hoy (13 de febrero) es el día de los solteros. Yo llevo dos años soltera. Y solo decirles a las mamá que nunca dejen que nadie les diga que no las van a querer porque tienen hijos, porque hay hombres que te quieren con más hijos", señaló con una carcajada.

Su publicación generó miles de corazones y comentarios apoyando el consejo. Incluso, otra seguidora agregó que hay hombres que las quieren “hasta con marido”.

"Me reí fuerte ! Que no vea mi comentario mi marido“, ”Literal jajaj qué lindo es verte sonreir,muchos cariños y abrazos Marianita“, ”Estoy soltera hoy ,mi marido está trabajando lejos 😂😂😂 me encanta verte reír mi floribella“, fueron algunos de los comentarios.

Las 3 señales que confirman el amor de pareja

Un gesto infalible de enamoramiento y atracción es el brillo es el ojo. Yssa Beauty explica en su canal de Youtube que “cuando prestas atención a algo que te interesa o gusta hace que las glándulas lagrimales se estimulen más de lo usual”.

Se pone nervioso cuando están cerca a él o ella. Es común que una persona enamorada y atraída por otra incluye de trabe y se ponga nervioso al estar cerca de la pareja que le encanta, “además es muy evidente el trato especial que te da”.

La forma de abrazar puede decir mucho de la pareja o esa persona especial. Ciertamente hay muchos tipos o formas en que un hombre te puede abrazar pero solo tres delatan el sentimiento verídico.

La primera es cuando toma en la parte baja de la cintura, casi en el coxis; otro abrazo especial cuando te toman por la parte alta de la espalda, en la parte de los hombros, indicio también de que sea una persona sobreprotectora. Un tercer abrazo especial se da en un nivel intermedio, en la cintura, que además resulta un gesto de apoyo.