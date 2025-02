“La única lesionada soy yo”: Denisse Campos alzó la voz tras escándalo en bar por el cual terminó siendo formalizada

Esta semana, Denisse Campos protagonizó un escándalo de aquellos , el cual centraron todos los ojos en ella. La gemela fue parte de un altercado en un restobar de Viña del Mar, por el cual terminó pasando la noche detenida.

A días después de esta pelea, Campos alzó la voz sobre esta polémica. “Estoy más o menos, no más. No quiero que se sigan diciendo cosas que no son. Todavía no han escuchado mi versión, las cosas no son como las están diciendo“, declaró en LUN.

”Necesito que paren un poquito. Yo soy la agredida y me han dejado todos como la agresora, yo tengo lesiones, constaté lesiones... Espero que entiendan que la única lesionada soy yo”, continuó Denisse.

De igual forma, en el medio citado la gemela Campos dio a conocer que este domingo será la protagonista de un nuevo capítulo del estelar de farándula de Chilevisión, “Primer Plano”.

“Necesito defenderme de lo que está sucediendo. Yo no tengo problemas de lucas, pero necesito pagar los abogados porque son varios, varias demandas que voy a poner”, cerró Denisse Campos.

Las versiones de los hechos

Una de las trabajadores del local , quien sufrió los gritos de Denisse, entregó su versión de los hechos. “Todo partió cuando le dije que baje los pies de la mesa y se enojó, llamándome rota de mierd... y a mi compañero maric... culia... constantemente”, comentó.

“Luego se amarró los zapatos arriba del sillón y dos segundos después dice que ‘nadie tiene los pies en el sillón’. ‘¿Sabís que maric..., te voy a dejar la zorr... tú no sales en la tele‘“.

“La Denisse me escupió y me tiró una silla. Me sacó la uña con la silla. Le pega a mi compañero y me escupe. Rompe la ventana. Su amiga nos tira la silla y me saca la uña”, relata la joven en sus historias de Instagram.

Por su parte, la amiga de Campos, quien arrojó la silla, se refirió a estos eventos. “Yo vi que la Denisse la sacaron del lugar, la sacaron tironeándola de los brazos, le pegaron, la mechonearon, la arrastraron por el suelo. Se rompieron los vidrios del local, y saltaron sobre la cabeza la Denise”, aseguró la amiga.

“La persona que nos atendió, le pegó a Denisse Campos. Yo veo que le están pegando, y la Denise me mira así como ‘ayúdame’ (...) Yo reaccioné, y obviamente le pegué con una silla es como reacciona cualquier ser humano... Yo vi cómo le pegaron a mi amiga. Le pegaron, lo arrastraron, eso no se ve en los vídeos”, añadió.

“Lamentablemente solo se ve la parte donde la Denisse agrede verbalmente y físicamente, pero no se cuando le sacaron la cresta a ella. ¿Dónde está la justicia? O sea, mi amiga pasó una noche (detenida), donde también deberían haber estado otras personas porque ella no fue la única. El quilombo lo armaron ellos", continuó

Medidas cautelares para Denisse

Producto de la violenta reacción, Denisse Campos quedó detenida y pasó la noche en la comisaría . Esta mañana constató lesiones en un centro asistencial y pasó a control de detención.

Fue formalizada por el delito de daño simple y amenazas. Los daños fueron valorizados en 150 mil pesos.

Además, se solicitó la medida cautelar de prohibir el acercamiento de Campos al local comercial.