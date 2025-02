“Eres demasiado rica”: Pareja de Pablo Herrera acusa a Julio César Rodríguez de decirle piropo y sufre desmentido en vivo

Karoll Román, pareja de Pablo Herrera, ha estado en la palestra durante toda esta semana, luego de la invitación al cantante en “Primer Plano”. Ahora la mujer, aseguró que durante una grabación del programa “Podemos Hablar” en 2024, Julio César Rodríguez, realizó un comentario inapropiado que la dejó incómoda.

Desde su relación que comenzó en 2021, Karoll Román se ha convertido en una figura constante en la vida de Pablo Herrera, acompañándolo a sus presentaciones y programas de televisión.

Durante la grabación de PH, Román relató el momento incómodo que vivió, donde “Julio César me abraza pero muy cálidamente y me dice ‘¡¿cómo tú andas con este we..., si tú eres demasiado rica?!‘”. La comunicadora audiovisual aclaró que no estaba acusando a Rodríguez de acoso, pero sí consideró que su comentario fue una “mala actitud e incómodo”.

La reacción de Román fue inmediata, ya que se sintió sorprendida y respondió: “¡te pasaste! ¡¿Cómo me dices eso?!”. A lo que “JC” intentó restarle importancia al afirmar que eran solo “bromas”.

Tras las declaraciones de Román, Julio César Rodríguez no demoró nada en comunicarse con el conductor del programa, Sergio Rojas, para desmentir la situación.

“¿Tú creerías que yo podría decirle eso a alguien haciendo mi trabajo? ¡Por Dios! Sergio, en serio, ¿te estás prestando para eso? Qué pena, Sergio, que te prestes para eso. ¡¿Cómo voy a hacer algo así en un comercial y denostando a un invitado del programa?!”, expresó Rodríguez, mostrando su indignación por las acusaciones.

Frente al desmentido de “JC”, Karoll Román no se quedó callada. Su respuesta fue clara: “no puedo agregar más, basta de este tipo de periodismo”.