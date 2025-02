“Todos los hue**** me mienten...”: Pamela Díaz reveló que un periodista de un matinal la invitó a salir

Uno de los momentos de su extinto podcast “Hoy es hoy” que fueron recordados por Pamela Díaz y Chiqui Aguayo es cuando la comediante comenzó a coquetear con el italiano Marcelo Marocchino. Esto fue abordado en el último capítulo de “#SINEDITAR”.

PUBLICIDAD

Chiqui señaló que está autorizada por su marido para coquetear con el exintegrante de “Mundos Opuestos”, ya que le encuentra un parecido a su pareja. Karim Sufan, quien estaba escuchando desde los costados, señaló que él no era el único.

“Igual que Gino también...”, dijo desde fuera de cámara. “¿Gino Costa?“, consultó Pamela Díaz, quien no podía creer lo que estaba escuchando. Especialemente, debido a que hace un par de años el periodista reveló que se encuentra en una relación homosexual.

“Era otro Gino cuando yo entre matinal, nos dábamos besos en el panel. Y Karim me dijo: ‘te autorizo que sea tu pololo de la tele’. Quizás tú sabías que no no había peligro, vio cosas que yo no vi”, bromeó Chiqui.

La revelación de Pamela Díaz

Esto propició una nueva revelación de parte de Pamela Díaz, quien también recibió coqueteos de parte del reportero del matinal de “Contigo en la mañana”. “Gino Costa (me coqueteó) a mí... Me invitó a salir”, confesó la Fiera.

“Tú me contaste (una vez) y yo dije ‘qué estás hablando’”, aseguró Chiqui Aguayo. “O sea, todos los hueones me mienten”, bromeó Díaz.

La comediante le prestó ropa a su amigo, y dijo que quizás estaba todavía en búsqueda de su identidad. Sin embargo, igual le consultó a Pamela Díaz si es que accedió a la cita.

PUBLICIDAD

“¿Cómo se te ocurre? Le dije que no porque era obvio. Lo encontraba obvio con copete", añadió la Fiera.

Finalmente, para cerrar el tema de Gino Costa, la comediante Chiqui Aguayo explicó que “si nosotros no hubiéramos estado pololeando cada uno, quizás hubiéramos tenido algo en el matinal... De aburridos”.