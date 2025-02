Revelan diagnóstico de Pamela Díaz tras sufrir parálisis facial en Hay que decirlo

una “parálisis facial leve producto de un cuadro de estrés”. Ese es el diagnóstico que recibió Pamela Díaz tras ingresar de urgencias a la Clínica Santa María la tarde del miércoles, tras quedar con la boca chuecha mientras conducía el programa Hay que decirlo de Canal 13.

Según reveló el medio LUN, Díaz fue sometida a una resonancia magnética, recibiendo el informe pasada la media noche.

En conversación con Willy Sabor, el citado medio reveló que a La Fiera “le dieron reposo por dos días y corticoides”, indicó, asegurando que “no fue nada grave”.

“Ella no estaba asustada. Su manager y el canal estaban muy preocupados, la acompañaron a la clínica. Personalmente, creo que este estrés es porque ella no para nunca, es trabajólica, siempre está haciendo cosas: spots, sus programas en YouTube, sus fiestas, la TV. Ella siempre ha sido buena para la pega, tal vez si no trabaja tanto le vendría otro tipo de problemas. Pero la Pamela está bien, va a mejorar”, agregó su compañero.

¿Qué le pasó a Pamela Díaz?

Al comienzo dele programa, Pamela Díaz manifestó el detalle de su rostro que la alertó en su regreso a Chile luego de su viaje por Perú. “Hace como dos días me dio algo raro. Que cuando hablo se me va la boca para el lado y cuando di la mención se me dobló la lengua”, señaló, aunque en ese momento sin tomarle la gravedad a la situación.

Lejos de preocuparse, sus compañeros se rieron, pensando que estaba bromeando. “¿Pame estás actuando?”, se le escuchó preguntar a alguien en el set al ver cómo su boca se fue de lado al hablar y sonreír.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Y una gran mayoría le recomendó a Pamela Díaz acudir por atención médica, mientras otros atacaron a sus compañeros por tomar con gracia el asunto: “Eso es parálisis facial”, “¿Cómo se ríen? ojalá todo resulte bien. Pame esto no es un juego”, “Se ríen de lo que puede ser un ACV o una parálisis facial....”, comentaron.