Plácido Domingo en Chile: “Hay mucha simpatía y cariño cada vez que vengo”

“Chile me traído muchas veces aquí”. Para Plácido Domingo, considerado de las voces más bellas en el nuevo, su novena visita al país es un motivo de celebración. No solo por el reencuentro con talentos y amigos, si no también de estar en un país donde según dijo, “siempre la paso bien”.

El famoso tenor se presenta este jueves 13 de febrero en el Espacio Riesco, en Huechuraba, en una cita que promete mucho talento La soprano Verónica Villarroel es su acompañante en el escenario pero prometen varias sorpresas a lo largo de la velada.

Su hijo Plácido Domingo Jr. dirá presente. También la reina de belleza y cantante Emilia Dides, quien debutó en el Festival de Las Condes sin dejar dudas de la calidad de su voz; también Andrés de León, junto a la Orquesta Sinfónica PUCV, en total 50 músicos en escena.

Plácido Domingo junto a la cantante lírica Verónica Villarroel. Instagram Plácido Domingo

“Como originalmente somos cantantes de ópera per también el género en español de la zarzuela, mis padres eran cantantes de zarzuela, en todos mis conciertos también la cantamos; y después hacemos un poco de musicales, canciones populares”, comentó el tenor español.

La expectativa por esta presentación fue evidente entre los seguidores que se expresaron en las redes sociales.

“Bienvenido a Chile Maestro Plácido Domingo. Me encantó la performance junto a Dimash Qudaibergen“, ”Verónica junto al Maestro espectacular“, ”El Maestro mas grande de todos los tiempos! Único!“.

“Me gusta todo de Chile”

Plácido Domingo está más que emocionado de volver a país. “Me gusta todo, hay mucha simpatía, un cariño cada vez que vengo... la comida sí, no puedo decir que no”, comentó el ganador de Grammy y Emmy sobre su visita a Chile.

El famoso tenor que canta en el Espacio Renco puede verse a través de Mega GO, una forma también de disfrutar el concierto desde la comodidad de casa.