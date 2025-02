Claudia Schmidt dejó en el suelo a Felipe Camiroaga: “Prefiero decir la verdad y matar la ilusión de algunas”

En el programa “Que Te Lo Digo”, Claudia Schmidt reveló detalles íntimos sobre su relación con el fallecido animador Felipe Camiroaga. La uruguaya sorprendió al calificarlo como uno de sus peores amantes.

Schmidt compartió anécdotas sobre su relación con el conductor, quien falleció en 2011. “Yo conocí los halcones… tú sabes que yo siempre me río porque nadie sabía. Nadie, ni el huevo Sagüés sabía. Nadie. Y que teníamos todo un grupo con la Olguita Curichi, todos me preguntaban… me decían ‘oye tú y Felipe’. Y yo les decía que no, tumba. Hasta que Felipe ahí hizo sus movidas”, afirmó Claudia, recordando cómo mantuvo su romance en secreto.

La conversación tomó un giro inesperado cuando el periodista Sergio Rojas le preguntó si clasificaría a Camiroaga entre sus mejores amantes. Schmidt no dudó en responder: “No, rotundamente no. Prefiero decir la verdad y matar la ilusión de algunas”.

Claudia también relató una conversación divertida que tuvo con Felipe, donde él le preguntó sobre su top 10 de amantes. La uruguaya mencionó a un argentino que, según ella, había sido un amante excepcional. “Le digo que empiezo a estar con él y a intimar y me dice que me va a traer algo, todavía no estábamos en el acto sexual ni nada, y me empieza a traer unas mallas, unos zapatos, lencería y todo. Y una cantidad de juego de todo tipo… era como Cristian Grey”. Esta comparación aludió a la famosa novela de E.L. James, donde se exploran dinámicas de poder y sensualidad en las relaciones.

Debía guiar a Camiroaga

La conversación se tornó más interesante cuando Claudia comentó que Felipe mostró interés en aprender sobre la intimidad. “Felipe me habla y me pregunta, le digo esto y entonces me pasó que casi como que le estábamos enseñando al hombre casi a cómo desarrollarse en una relación sexual, y ahí como que las pasiones se matan…”, relató.

Esta dinámica, según ella, hizo que la atracción se desvaneciera, ya que sentía que debía guiar a Camiroaga en aspectos de la intimidad. Claudia enfatizó su preferencia por una relación donde su pareja tuviera la iniciativa: “Me gusta a mí que me agarren de la mano y que me lleven y tener esa actitud, pero entrar a estar diciéndole al otro las cosas que tiene que hacer…”.

“Quiero decir algo, lo que no es bueno para mí, quizás para otros fue muy bueno”, aseguró, dejando abierta la posibilidad de que su experiencia no sea representativa de la de otros.