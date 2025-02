“Ahí no estoy de acuerdo”: Daniela Aránguiz critica a Daniella Campos por exponer a su hermana Denisse

La panelista de Sígueme Daniela Aránguiz criticó a su par de Zona de Estrellas, Daniella Campos, luego de hablar de su hermana Denisse, quien protagonizó un violento escándalo en un bar de Viña del Mar.

En el programa de Zona Latina Daniella dijo haber quedado impactada con las imágenes, indicando que su hermana se veía irreconocible.

“Quedé en shock. Yo no veía a mi hermana hace muchos años y verla en esas condiciones… no reconozco ni siquiera su voz. No reconocer a un familiar tuyo es tremendamente triste, es fuerte”, confesó.

Ante esto, Aránguiz, quien tampoco es santo de su devoción, la criticó por hablar públicamente de Denisse, señalando que esos comentarios debían permanecer en lo privado y no exponerla por TV.

Aránguiz critica a Daniella Campos

“Yo creo que uno como hermana se preocupa y reacciona en silencio, no en un programa de televisión, sobre todo cuando es tu hermana y es tu familia”, reprochó.

Además, agregó que “tú reaccionas y tratas de ayudar a una persona que tú estás diciendo, es drogadicta. Tú la ayudas, pero en silencio, y no dices: ‘Ay me da tanta pena’. Yo ahí no estoy de acuerdo”.

“Si es mi hermana de 20, 30 años, estoy ahí. A mí me da mucha pena esta situación, la verdad”, recalcó.

Finalmente, Aránguiz incluso le bajó el perfil a la intervención que tuvo Denisse Campos en el bar, destacando que fue la amiga de ella “la persona violenta”, consignó La Cuarta.

Producto del incidente, Denisse Campos pasó la noche detenida y fue formalizada por daños menores, quedando con las medidas cautelaras de prohibición de acercarse a las víctimas e ingresar al bar.

Además, se llevó un reto de parte de la jueza, por hablarle a su abogada mientras ella daba las indicaciones respecto a las cautelaras.

“Silencio, caramba”, la retó.