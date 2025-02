“Yo tenía todo listo me dijeron no”: Naya Fácil alzó la voz ante rumores y reveló qué canal le ofreció transmitir la ‘Gala del Pueblo’

Naya Fácil se refirió por primera vez a los rumores sobre qué canal habría estado interesado en transmitir la ‘Gala del Pueblo’, dejando atrás las especulaciones de los diversos programas de farándula.

Todo comenzó porque la influencer estaba mirando “Plan Perfecto”, en donde los panelistas hablaban sobre el supuesto canal que no quiso cerrar el trato con ella.

Sin embargo, la personalidad de internet no aguantó a los panelistas y lanzó la verdad.

“¡Pero digan! Digan que fue el Chilevisión con quien yo estuve en reuniones. Chilevisión quería transmitir la gala. Digámoslo”, se desahogó Naya mediante sus historias de Instagram.

Según las declaraciones de la influencer, ella estuvo en reuniones con Canal 13, La Red, Zona Latina, pero fue en aquel canal donde el tema avanzó más.

“Me llaman desde Chilevisión doce ejecutivos. Doce, en la misma mesa conmigo. Me dijeron: ‘Naya, estamos interesados en transmitir la gala y hay que ver los permisos’. Y viajé a ver los permisos con las autoridades. Después que tenía todo pensado y listo, para después decirle a las marcas: ‘oye, Chilevisión va a transmitir la gala y estos son los valores’”, relató, según consignó La Cuarta.

En esa línea, aseguró que con Canal 13 tuvo una reunión, pero en ella solamente le ofrecieron cobertura con un móvil y despachos en vivo en el programa “Hay Que Decirlo”, haciendo hincapié que desde un inicio le descartaron la transmisión.

“Yo no sé qué habrá pasado con Chilevisión, por qué se echaron para atrás. Quizás el Mega tuvo algo que ver en la decisión... no lo sé. Pero la gala iba a ser transmitida por Chilevisión y después que yo tenía todo listo me dijeron ‘no, Naya, no se transmite acá’”, detalló.

Finalmente, la influencer afirmó que no iba a ganar un peso por la eventual transmisión.

“Incluso, si Chilevisión transmitía esto, ellos no me iban a pagar nada, porque dijeron que ellos estaban haciendo una inversión en esto”, afirmó.