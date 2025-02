“Uno se sentía como en casa”: Eskarcita reveló haber encontrado a “muchísimos chilenos” en sus vacaciones por Río de Janeiro

Impresionada por la gran cantidad de compatriotas que encontró en su semana de vacaciones por Río de Janeiro se manifestó Scarlette Gálvez, la exparticipante del reality Gran Hermano, quien en su periplo por el balneario carioca hizo noticia entre sus seguidores de redes sociales por haber viajado sin su actual pareja y por los eventuales rumores de una cirugía plástica.

Si bien la joven fue recibida en nuestro país por su pololo, Gastón Guerrero, más conocido en el ambiente de las redes sociales gracias a su apodo de Julitroz, la ausencia del streamer fue uno de los temas que Eskarcita salió a aclarar en conversación con un medio de circulación nacional.

Las vacaciones de Scarlette Gálvez

“Fuimos a Copacabana, al Cristo Redentor, al Pan de Azúcar y tomamos un barco que nos fue llevando por varias islas. Compré los pasajes con anticipación, para que me saliera más económico, y en el momento en que los compré, yo a él no lo conocía todavía. Los compré en septiembre y nosotros nos conocimos en diciembre”, indicó en lun.com la joven, quien en este viaje fue acompañada por su amigo Abraham Rojas.

“Habían muchísimos chilenos”, reconoce Gálvez, quien destacó este hecho ya que “como igual te iban reconociendo, uno se sentía como en casa”.

Eskarcita y Julitroz. Fuente: Instagram @julitroz_.

“Fuimos a un par de discotecas, pero no parecía estar en Brasil, porque estaban llenas de chilenos. Río es una buena opción en cuanto a precios, y me encanta la vida que se lleva allá, que sea verano todo el año, la energía de la gente y la buena onda”, agregó la influencer, quien recorrió el inmenso balneario a bordo de un scooter, que aprendió a usar por primera vez en territorio brasileño.

“Yo siempre los veía y nunca había andado, me daba un poco de miedo porque van súper rápido. Al principio nos movíamos en Uber, pero había demasiado tráfico, entonces ahí pillamos los scooters y me di cuenta que era súper fácil usarlos. Era cosa de simplemente descargar la aplicación y llegábamos en tres minutos a todos lados. Muy económico, además, nos salía como mil pesos chilenos”, explicó la exchica reality, quien en sus redes sociales debió desmentir una serie de rumores respecto de haberse realizado una eventual cirugía de implantes mamarios.

La respuesta de Eskarcita por supuesta cirugía

“Me han preguntado esto una cantidad de veces, mi DM está plagado de ‘Eskarcita. ¿Te operaste?’, ‘datos del cirujano’, ‘¿Qué sostén ocupas?’; y chicas, la respuesta es no”, aclaró.

“No me he operado, aún, es algo que he pensado, pero que no me he atrevido. Yo les muestro toda mi vida, en qué momento voy a aparecer aquí con una faja, no amores, ustedes saben todo de mí y la respuesta es no”, finalizó.