“Qué mal pelear así por un hombre”: Fanny Cuevas lanza su dura opinión sobre Gala Caldirola en “Palabra de Honor”

Fanny Cuevas lanzó un duro comentario sobre Gala Caldirola durante el más reciente capítulo de “Palabra de Honor”.

PUBLICIDAD

Todo habría comenzado cuando Faloon Larragubiel le comentó con sus amigas que la español siempre le lanza indirectas en torno a que es una traicionera y mala amiga.

“Ella tiene un problema conmigo. Quedó muy marcada con ‘¿Ganar o Servir?’, y yo no tuve nada con Rai cuando estaba con ella. Fue en una actividad donde me tuve que dar piquitos con él, porque en ese momento no estaba con ella. Y desde entonces me dice que no tengo códigos”, aseguró la exchica Yingo en la conversación.

En ese momento, Fanny comentó su opinión respecto a las actitudes de la europea, puesto que ella también protagonizó un tenso momento con Caldirola y fue justamente, por un hombre.

“Qué mal pelear así por un hombre. Cuando llegué me dijo que le contara si yo venía por Jo, como marcando la cancha. Esos son temas de inseguridad suya”, sostuvo.

El problema con Gala

Cabe recordar que Fanny lleva unas semanas dentro del encierro de Canal 13, en donde en primera instancia mostró un interés por Josué.

Este hecho molestó a Gala, quien le marcó la cancha de inmediato y le comentó que ella tenía una relación con el español.

PUBLICIDAD

“He visto que estabas ‘ay el collarcito de Josu’. Si tú vienes de buena onda conmigo y vienes de buen rollo, tú sabes lo que me puede molestar esa hueá, que entres a calentar la sopa con el Josu (...) Yo soy demasiado de una línea, a mí se me nota demasiado... ”, le dijo Caldiroal en aquella ocasión, marcando límites de manera contundente.

En tanto, Fanny le respondió, entre risas: “¡Se te nota demasiado que eres celosa!”.

Además, le aseguró que no tiene segundas intenciones con Josué.