“Mi hermana no es mala, está enferma”: Daniella Campos se quebró tras hablar el altercado que protagonizó Denisse Campos

Este miércoles se dio a conocer la detención de Denisse Campos , quien protagonizó un violento altercado en un bar de Viña del Mar. Diversos registros se viralizaron en donde se ve a la gemela teniendo actitudes agresivas en contra de los trabajadores del local.

PUBLICIDAD

La hermana de Denisse, Daniella Campos, fue entrevistada en su programa “Zona de estrellas”, en donde se refirió a los hechos. Ella contó que a los pocos instantes después de que se viralizaron los videos, la despertaron para contarle sobre lo sucedido.

“Quedé en shock, yo no veía a mi hermana hace muchos años, muchísimos años. Verla en esas condiciones y en esa… No reconozco ni siquiera su voz. No la veo desde hace más de 20 años y no reconocer a un familiar tuyo es tremendamente triste, es fuerte. Me embargó la pena y la angustia de no poder hacer nada (...) De mi hermana, poco queda en esa imagen“, partió contando.

Campos contó que ella decidió hablar en público debido a que quiere afrontar el tema, especialmente porque siempre ha sido consultada por las acciones de sus hermanas. Asimismo, ella mencionó que también lo hace debido a las especulaciones sobre las peleas que han existido entre ellas.

La aflicción en su familia

Con respecto a la relación con su hermana, la gemela contó que Denisse siempre ha sido más rebelde e independiente. “No hubo una amistad (con su hermana) que se quebrara, tampoco una pelea que nos alejara. Yo creo que lo mismo que ustedes pudieron ver en la pantalla, lo vi muchas veces”, dijo quebrándose.

Daniella Campos Captura: Zona de estrellas

“Es muy difícil. En la madrugada pensaba, ¿cómo puedo hacer yo para explicar casi 30 años? Lo que yo les puedo decir es que esto es como un cáncer, esto es una enfermedad que cuando se enferma una persona en su familia, se enferman todos de a poco (...) Estamos todos muy preocupados", añadió.

Daniella Campos contó que su familia está haciendo todo lo posible para resguardar a su mamá, y que no se enterara de lo sucedido con Denisse.

PUBLICIDAD

“Ella está enferma”

La periodista señaló que después de que regresó a Chile tras vivir 5 años en el extranjero, su hermana ya no era la misma. Daniella no pudo aseverar qué problema tiene actualmente Denisse, porque hace 20 años que no tiene una relación con ella.

“Yo veo una persona que está totalmente descontrolada, y en ciertas ocasiones la veo hasta peligrosa. La veo con mucha ira, peligrosa (...) Yo creo que ella está enferma”, opinó sobre el registro.

Al ser consultada, si es que cree que alguna vez Denisse pueda volver a ser la misma persona que era antes cuando eran cercanas, Daniella se quebró y dijo “yo sé que ella nunca va a volver a ser mi hermana. Yo ya perdí la esperanza porque son muchos años...”

“Creo que es muy difícil revertir una situación así. Mucha gente se pregunta de por qué no la ayudan, hicimos todo y más allá. Pero cuando una persona está enferma, no lo reconoce, no quiere recibir esa ayuda y es mayor de edad... Te deja las manos atadas”, reconoció.

“Mi hermana no es mala, mi hermana está enferma”, afirmó Daniella Campos.