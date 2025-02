Con la presencia de la hija de Daniella Chávez y un exchico reality: Conoce a algunos de los integrantes de “El Fenómeno” de Canal 13

Este próximo lunes 17 de febrero, se estrena el espacio encabezado por José Miguel Viñuela que llenará las tardes del 13 de baile, nuevos rostros, romances, sol, playa y sana competencia con el estreno del nuevo programa familiar, “El Fenómeno”.

Durante dos semanas la franja de las 17 horas contará con competencias lúdicas, de múltiples talentos y otras sorpresas, donde el animador estará acompañado por un team de 20 jóvenes de todo Chile y el extranjero.

Dentro de este casting, hay 6 personajes que tienen una relevancia en especial.

Isidora Gutiérrez, de 18 años, es la más joven del grupo, salió recién del colegio y es hija de la ex conejita Playboy Daniella Chávez. Y aunque planea irse a estudiar diseño de moda al extranjero, reservará este año para explorar otras cosas. “Sé que me gusta la moda y el modelaje, pero aún quiero saber bien de qué forma lo quiero implementar en mi vida. Capaz me voy a hacer cursos al extranjero, de diseño en Italia ojalá, y eso es lo que tengo pensado para este año”, sostiene.

Según cuenta, aceptó debutar en pantalla en “El Fenómeno” porque, pese a su edad, siempre le ha encantado la televisión. “Mi mamá de toda la vida ha estado metida en la pantalla, entonces estoy acostumbrada a eso, y he estado grabándome desde chica. Yo siempre he dicho a mi mamá que mi sueño es animar el Festival de Viña, ser como Tonka”, asegura.

Más aún, asegura que tiene desde niña una ligazón con programas como “Mekano”. “Mi mamá veía estos programas, de chica, me los mostraba. Era la típica mamá que está al frente de la tele bailando. Yo creo que a ella le hubiera encantado ser chica ‘Mekano’, incluso le dije que ahora ella podría haber estado igual conmigo”, ríe la joven.

Isidora Gutiérrez Gentileza: Canal 13

Jacob Riquelme, de 31 años, oriundo de San Fernando, es terapeuta ocupacional, pero estudió actuación y se dedica a ser influencer en tiktok y al stand-up comedy. “Creo contenido de humor en redes sociales, mi rutina la baso en torno a experiencias amorosas. Me encanta hacer reír a la gente, me encanta llegar a la gente y comunicar algo, pero desde el humor”, explica sobre sus intereses.

El joven será un importante soporte para José Miguel Viñuela, acompañándolo muy de cerca en las dinámicas del programa. “Quiero dar alegría y entregar contenido creativo, soy bastante versátil en cuanto a los roles que tomo dentro de mis proyectos, y quiero ojalá poder hacer acá todo lo que quieran y lo que se pueda”, adelanta Jacob.

Y para él es un sueño ser parte de “El Fenómeno”, ya que desde niño era muy fanático de los programas juveniles. “Yo consumía mucha tele, me encanta que hayan vuelto los programas de entretención. Era un escape a mi realidad”, recuerda.

Jacob Riquelme Gentileza: Canal 13

Rosangel Durán, de 23 años, es dominicana y llegó hace casi 10 años a Chile. “No soy de la zona de las playas, sino de una provincia, como lo que acá sería Rancagua”, explica la joven, quien se define como “histriónica, loca, chispita, extrovertida y feliz” y segura que sería “un gran personaje reality, como la Michelle Carvalho”.

Además, adelanta que desde ya sus compañeros le dicen “La Fiera” por su parecido a Pamela Díaz. “Soy muy directa, y si me siento pasada a llevar digo las cosas a la cara. Me encuentro parecida a Pamela, me encanta su canal de YouTube, espero que nos veamos face to face para una entrevista en su canal y hacer ‘Fiera contra Fiera’”, bromea la joven.

Sobre sus expectativas en la televisión, la dominicana lo tiene claro. “Mi idea es crecer monetariamente y que la gente me respete, que me quiera tal como soy, que me conozcan como soy. Y que sepan que yo no vine a robar, como dicen de los extranjeros”, asegura.

Rosangel Durán Gentileza: Canal 13

Boris Sánchez, de 34 años, es oriundo de Talcahuano y lleva 10 años trabajando como bailarín y modelo. Además tuvo un recordado paso por el reality “Resistiré”. “A pesar de que salí súper desnutrido de ahí y me deprimí por comer poco, afuera pegué más que acá, porque después me invitaron de todos los países y terminé trabajando en Univisión en el programa de Rafa Araneda. Así que cumplí el sueño americano un poquito”, confiesa.

Sobre el que será su regreso a la televisión chilena, Boris indica que es ideal para él, porque se crió con los espacios juveniles. “Yo era como los niños que bailaban frente a la tele. Por eso lo que quiero hacer aquí es mostrarme como soy, un Boris distinto al del reality”, recuerda.

Y sobre su rol en “El Fenómeno”, adelanta que desde ya tiene un apodo. “Siempre me han dicho que me parezco a Maluma, de hecho en el casting me pidieron que me dejara la barba como él. Ahora estoy lanzándome como cantante y canto muy parecido a él también. Incluso una vez en Miami me topé en persona a Maluma, recuerdo que nos miramos y como que nos reconocimos un poco”, ríe.

Boris Sánchez Gentileza: Canal 13

Arlette Huaitiao, de 25 años, es oriunda de la población Almendro 2 de la comuna de El Bosque. Y según sostiene, sus vecinos la conocen desde siempre como “La princesita del barrio”. “Desde pequeña era como la niña más linda de mi población, me decían que parecía modelo. El que pololeara conmigo era como si se ganara un premio. Así me fui ganando el cariño y el respeto de los vecinos. Otros chicos esconden de dónde vienen, pero yo lo llevo en las venas, amo mi pobla, me tatuaría la comuna. Quiero que lean de mí y digan ‘Mira dónde llegó, habiendo salido del barrio’”, afirma.

A ello agrega que tiene un especial interés en la ayuda social. “No tengo tantos recursos, pero lo que Dios me da, lo entrego. Le he sacado la mercadería a mi abuela para dársela a los vecinos, o si veo a alguien en situación de calle le bajo mis frazadas”, sostiene.

Y sus sueños son dos: el primero, entrar a la televisión. “Desde niña siempre me ha gustado bailar y actuar. Mi abuela nos hacía bailar a todas las primas al frente de la tele, y nos teníamos que mover hasta que nos diera una puntada en las costillas”, cuenta la joven sobre su infancia. El segundo ya es un poco más ambicioso. “Mi gran sueño es escribir un libro de mi vida y hacerlo película en Netflix. Sé que cuando lo logre me voy a ganar hasta un Copihue de Oro”, asegura.

Arlette Huaitiao Gentileza: Canal 13

Weisler Torreyes, de 25 años, es venezolano y llegó a Chile hace cinco años. Y aunque estudió un año de medicina en su país, actualmente se dedica a otras cosas. “Soy modelo profesional, he sido rostro de Falabella, Beardcliff, Bassman, Paco Rabanne y Converse. También actúo, animo, produzco eventos, diseño moda…hago un poco de todo. Soy como Ken de Barbie”, afirma el joven.

El rubio, quien se define como “más chileno que los porotos”, ha intentado varias veces ingresar a la televisión en los años que lleva en Chile. “Me gustan los realities, postulé a uno y estuve muy cerca de entrar. Pero como tengo mi agencia de modelaje, no podía dejarla, así que quedé fuera. Ahora al fin tengo una oportunidad y aprovecharé de mostrarme como soy”, indica.

Y el venezolano dice que su forma de ser es un poco engañadora. “La primera impresión de la gente cuando me ven es que soy egocéntrico. Me dicen ‘nariz respingada’, porque la tengo operada. Pero soy muy poco conflictivo, muy romántico y creo que lo que más voy a hacer es a romper corazones a través de la pantalla, tanto de hombres como de mujeres”, cuenta.