“Chile siempre me ha recibido con los brazos abiertos”: María Pombo, la famosa influencer española que desfilará en la Gala de Viña

Una de las mujeres que pisará la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña es la influencer española, María Pombo. Con millones de seguidores en Instagram y TikTok, es una de las figuras más influyentes de habla hispana y su llegada al país no pasará desapercibida.

María Pombo es una de las creadoras de contenido más destacadas de España, con una carrera que ha trascendido las redes sociales para consolidarse en la moda, el emprendimiento y el estilo de vida.

Ella está casada con el empresario español de la construcción, Pablo Castellano, es y madre de dos hijos. La influencer comparte su vida familiar con su audiencia, mostrando un equilibrio entre su rol como empresaria y su faceta personal.

Gracias a su estilo, Pombo se ha convertido en una de las referentes de moda más importantes del mundo digital. Su influencia ha llegado incluso al formato televisivo con su propio docureality en Amazon Prime, “Pombo”, donde comparte su día a día de su vida personal y profesional.

Además, ha sido imagen y embajadora de prestigiosas firmas internacionales, consolidándose como una de las personalidades más relevantes del sector.

María Pombo Gentileza: Alta Comunicación

La llegada de María Pombo a la Gala de Viña

A pesar de que no se ha desclasificado la agenda completa de la influencer española en nuestro país, su visita a la Gala del Festival de Viña ya está confirmada.

Sin embargo, su llegada podría estar relacionada con turismo por vacaciones, generación de contenido personal para sus redes o incluso alguna posible colaboración con una marca chilena.

Cabe destacar que María Pombo ya ha visitado Chile anteriormente, incluyendo su luna de miel, lo que demuestra su especial aprecio por el país.

Sobre su participación en el evento, María Pombo declaró: “Estoy emocionada de poder asistir al Festival de Viña del Mar, un evento con tanta historia y relevancia. Desde que supe que estaría allí, he estado preparando cada detalle para que sea una experiencia inolvidable. Chile es un país que siempre me ha recibido con los brazos abiertos, y esta vez no será la excepción. Tengo muchas ganas de compartir con ustedes porque se vienen cositas”.

De igual forma, la influencer agregó que está muy emocionada por volver a Chile. “Dentro de muy poquitos días estaré otra vez pisando vuestro precioso país. Mira que estamos lejos pero al final siempre encuentro la manera de volver”, comenzó.

“Esta vez voy a la Gala del Festival Viña del Mar, he escuchado cosas preciosas. Estoy deseando, muy emocionada y también deseando conocer sitios nuevos de Chile y a muchos de vosotros”, cerró.