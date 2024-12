“Eso no se hace”: Pablo Herrera responde molesto a JC Rodríguez por emisión de comentado video

Una verdadera fiesta hicieron los burlescos cibernautas cuando vieron a Pablo Herrera sentado en un restaurante, interpretando una de sus canciones en un karaoke. Las tallas chaqueteras abundaron y el video fue replicado en el matinal Contigo en la mañana donde su animador, Julio César Rodríguez, dijo que la había dado pena la escena, puesto que lo encontraba desanimado.

Muchos interpretaron que el artista se encontraba solo y se rieron de que fuera a una karaoke a cantar los hits que lo llevaron al éxito en el pasado. Sin embargo, nadie conocía el verdadero contexto.

Fue así que el músico tomó contacto con el periodista y lo increpó, vía mensaje de Whatsapp, por burlarse de él sin saber la verdadera razón del video.

“Me está escribiendo Pablo a mi celular. Me dice: ‘Julio César, no es necesario que te dé pena, esa noche nos encontrábamos despidiendo a un amigo y todos cantando en modo karaoke. Eso no se hace, es muy feo’”, leyó el compañero de Monserrat Álvarez y Roberto Cox.

Si bien quedaba clara la molestia del cantante, JC quiso indagar más al respecto -al más estilo Primer Plano que se estrena este domingo 8 de diciembre bajo sy conducción- y le preguntó de vuelta qué era lo que encontraba feo, como para descartar de que se refería a alguna persona en especial.

“Este dato no lo teníamos: me dice que ‘por último, las personas me pidieron cantar una de mis canciones’”, leyó nuevamente Rodríguez, explicando el momento que se viralizó en redes.

Pero, como si no hubiese quedado confirme con la respuesta, Julio César insistió en su punto analítico y reiteró su observación punzante.

JC Rodríguez por video de Pablo Herrera

“Yo sostengo lo que dije, que Pablo no se ve tan animado. Eso me dio pena, que estaba con los brazos cruzados”.

Finalmente, al parecer ahí sí que se molestó doblemente Herrera y dejó “en visto” al periodista de multiplataformas.

“No contestó más, parece que se choreó, hue... Todo por culpa de ustedes. ¿Para qué ponen el video?”, reclamó a modo de broma, consignó La Cuarta.