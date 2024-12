“Me traicionó a pesar de haberlo defendido”: Daniella Campos desclasificó actitud de José Miguel Viñuela tras conflicto con Raquel Argandoña

Daniella Campos soltó una bomba al mostrar un extracto del audio que dejan en evidencia los gritos de Raquel Argandoña en su contra. Su ira nació después de la filtración de imágenes íntimas de Félix Ureta, expareja de la Quintrala, las cuales fueron pasadas de mano en mano por los pasillos de TV+ y cuando llegó a ojos de la gemela Campos, ésta aseguró que no pertenecían al aludido.

Fue en el programa “Que te lo digo”, donde Daniella reconstruyó la escena del crimen. “Estábamos en pauta, la mesa llena con todos los panelistas, la conductora del programa (Julia Vial), el editor, camarógrafos, todos dando vuelta tomándose un café antes de que empezara el programa”, partió contextualizando.

La periodista señaló que Argandoña esperó que todos se sentarán en la mesa y se paró delante de todos para comenzar su ataque. Campos prefirió no elevar su tono, y simplemente dejar que ella se descargara porque no iba a escuchar.

“Estaba como loca, estaba enajenada nunca había visto a Raquel Argandoña así (...) Lloraba, con los ojos a punto... las lágrimas colgando", detalló. “En esta oportunidad ella estaba completamente fuera de sí“, agregó lamentando que no hubiera un video para mostrar el rostro de la Quintrala.

Posterior a este ataque a su persona, Campos confesó que se retiró al cuarto piso, en donde se puso a llorar de rabia. Llamó al productor general para renunciar.

El Día D

Uno de los jugadores claves dentro de este conflicto entre Daniella Campos y Raquel Argandoña fue José Miguel Viñuela. Él habría sido quien detonó esta pelea tras acusar a la gemela ante su compañera de animación en “Tal Cual”. Sin embargo, con esto habría aprovechado de lavarse las manos.

Rojas contó la versión que le entregó el exanimador de “Mekano” sobre los hechos. El recién salido de “Palabra de Honor” señaló que fue Cecilia Gutiérrez quien tenía en su poder las fotografías.

Daniella Campos Captura: Que te lo digo de Zona Latina

Daniella intervino y agregó que José agarró el celular de la periodista, y comenzó a mostrar la imagen a todo el mundo. Viñuela llegó donde estaba Campos, y ella le bajó el perfil diciendo que no se trataba de Félix ya que era muy dotado para efectivamente ser él.

“Lo que entiendo yo, hasta dónde yo sé”, partió aclarando Campos, “le van a decir que yo y todo el equipo nos estábamos riendo de su situación con Félix Ureta", añadió.

El periodista continuó con la versión de Viñuela, y comentó que le dijo que ellos se enteraron de las fotos de Félix después de que fuese nombrado en el “Que te lo digo”, y Cecilia mostró las imágenes. “Todos ven la foto, se matan de la risa”, complementó Sergio.

“Quería mi cabeza y la de Viñuela"

Entonces... ¿Por qué se descargó con Daniella?, fue una consulta emitida por Luis Sandoval, y Campos tajantemente respondió diciendo: “José Miguel Viñuela es igual que los gallos del colegio, tiran la piedra y luego esconden la mano. Tiran al frente a quién pueden".

“Y yo la tonta, vine a este canal, a ‘Zona de estrellas’ y lo defendí. Me equivoqué y dije que él no había sido la persona que tomó el teléfono (y lo mostró a todos), y sí fue él. Después, me traicionó a pesar de haberlo defendido“, agregó molesta.

Campos señaló que defendió a Viñuela tras una petición de él, quien estaba preocupado de perder marcas y el favor de su compañera de trabajo. “Ella se iba gritando que quería mi cabeza y la de Viñuela, para salvarlo me eché, entre comillas, la culpa y dije que él nunca había tomado el teléfono“, complementó.

Ella dijo que le nació defenderlo ya que trabajaba con Raquel directamente, y no estaba enterada en ese momento que fue Viñuela quien le llegó con el rumor a la Quintrala de que se estaban riendo de la imagen de Félix. Esto fue corroborado por Sergio, quien habló con José Miguel, pero puntualizó que no lo hizo con maldad.

La gemela aseguró que la rabia que tiene Raquel en su contra tiene que ver con unos celos por su amistad con Hernán Calderón, con quien asegura nunca ha pasado nada romántico ni sexual.

Esto fue exacerbado por un secreto que le contó Campos a Viñuela, que fue la gota que derramó el vaso y desató la furia de la Quintrala. Daniella tras ser increpada por Daniela Aránguiz sobre cómo sabía que no era Félix el de la foto, le susurra algo al oído del animador, y esa frase que se mantiene en secreto, detonó todo.

Daniella aseguró que José le reveló a Raquel lo que le confidenció en secreto. Sergio Rojas quería el cahuín completo, y necesitaba saber cómo supo que no eran las partes íntimas de Ureta. “Yo vi un video desde un teléfono de una persona muy cercana a Raquel que contiene imágenes (...) Raquel sabe que lo que vi es verdad y sabe del teléfono de quién lo vi“, cerró.