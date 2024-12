“Tengo un dolor que no se imaginan”: Denise Rosenthal preocupa con diagnóstico médico

La cantante nacional Denise Rosenthal causó preocupación entre sus seguidores, al publicar fotografías internada en un centro de salud, explicando que no es nada grave, pero que siente un dolor que le ha provocado temor.

“Nunca he estado ni cerca de estar en esta situación y ha sido súper, no sé fuerte”, escribió la artista, para luego explicar que está bien, “no es nada grave, pero me dan más miedo estas cosas y tengo un dolor que no se imaginan, de hace mucho rato más encima”.

Luego precisó que le descubrieron una hernia, la cual evidentemente le provocaba dolor. “Es enorme, pero la voy a reabsorber y se va a ir porque mi cuerpo es hermoso y fuerte y resiliente”, afirmó.

“Mándenme amor sanador”, terminó pidiendo con una nueva fotografía.

Denise Rosenthal Captura Instagram

¿Y su marido?

Muchos comenzaron a preguntar en las publicaciones por su marido, Camilo Zicavo, de quien supuestamente estaría separada ya hace meses. En noviembre, la cantante publicó una sentida reflexión por su especial día.

“Amén por las personas que lloran en su cumpleaños sin vergüenza lol, jajajá... Soy”, escribió en una foto donde se mostró con lágrimas.

Acto seguido, la artista radicada en Miami compartió otra publicación en donde aparece con una de sus mascotas con el mensaje: “Dejándome llevar por la rueda de las emociones”, expresó, intentando esbozar una sonrisa entre su cara de angustia.

De hecho, el músico y actual miembro del grupo “Plumas” fue visto en Fiestas Patrias acompañado de una joven en varios lugares de Santiago.