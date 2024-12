“Mató a una mujer en vida”: Sergio Rojas recordó crudo episodio farandulero protagonizado por Pamela Díaz tras críticas a Titi Ahubert

Por segunda vez en el año, Pamela Díaz criticó a las famosas que decidieron unirse a una plataforma de adultos con el objetivo de generar ingresos. El último caso es el de Titi Ahubert, quien se encuentra en una compleja situación económica tras el arresto de su marido.

PUBLICIDAD

“Me parece que poner una portada de una noticia o quién sea, y dices es ‘súper libre, hagan lo que quieran, muestren las pechugas, la dignidad vale cuánto 200 millones’“, partió en su programa “ Hay que decirlo ”.

“No todos son Cathy Barriga, no todos son la Titi, entonces me parece que algo tan banal y tan libre mostrando lo que tengas que mostrar cuando estamos hablando de violaciones, de cabras chicas que tenemos que cuidarlas y decir como ‘no dale, si no tiene plata’, que echó al jardinero y tiene que pagarle al jardinero con una pechuga”, sostuvo.

“Esa es mi opinión, porque el 80% de las mujeres trabajamos y nos sacamos la cresta para tener a nuestros hijos y que les vaya bien”, argumentó.

Ante estas declaraciones, la aludida no demoró en contestarle a la Fiera, y le recordó su historial farandulero. “Parece que a ella se le olvida su pasado: bailó pal’ Passapoga, que no se le vaya a olvidar eso”,declaró al programa “Que te lo digo”.

Sergio Rojas Captura: Que te lo digo de Zona Latina

La episodio de Pamela Díaz y Alejandra Álvarez

En dicho espacio de farándula de Zona Latina, el animador Sergio Rojas recogió el punto de Ahubert y fue más allá. Él desempolvó uno de los momentos más crudos de la farándula nacional, el cual fue protagonizado por Pamela Díaz tras difundir imágenes íntimas de una mujer sin su consentimiento, también conocido como “pornografía de venganza”, el cual es tipificado como un délito en algunos países.

“Cuando Alejandra Álvarez hizo el mismo comentario de Pamela Díaz, porque la última dijo ‘oye uno tiene que asumir las consecuencias cuando uno es mamá‘. Lo mismo le dijo Alejandra cuando era panelista de ’Intrusos’“, partió Rojas sobre los hechos ocurridos en 2008.

PUBLICIDAD

“Pamela se sintió tan ofendida porque estaban ‘cuestionándola’ que citó a todos los medios de comunicación afuera de la peluquería de Hugo Guerra. Yo estaba ahí... y cuando sale Díaz, muestra las imágenes de una mujer llamada Alejandra Álvarez que aparece absolutamente desnuda en posiciones sexuales que solo pertenecen a la intimidad, esto con la única intención de destruirle la vida", recordó.

“Yo digo qué paradigma de este mundo porque años después Pamela ocupó el mismo argumento que tuvo Alejandra Álvarez, quien hasta el día de hoy no se puede reponer de lo que Pamela Díaz le hizo“, añadió el periodista.

Él continuó con su visión sobre este episodio protagonizado por la animadora de Canal 13, y dijo “me parece bien que Pamela crezca y ya sea una persona mayor que tenga otra capacidad y pensamiento. Pero que no se olvide que en su momento, mató en vida a una mujer por haber hecho el mismo comentario que hizo de Titi Ahubert".

“Tenemos que ser cuidadosos. Yo hasta el día de hoy tengo contacto con Alejandra, y se fue a vivir a la playa. Nunca se recuperó de esto”, cerró.