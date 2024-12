“Era como una muerta en vida”: Krespita Rodríguez habló sobre su lucha para volver al ring tras recuperarse de tumor cervical

Carolina “Krespita” Rodríguez se sinceró y habló con total honestidad sobre su lucha para volver al ring tras enfrentarse a una dura recuperación luego de sufrir de un tumor cervical hace 6 años, el cual casi la dejó tetrapléjica.

Según las palabras de la deportista a LUN, el diagnóstico inicial apuntó a que tenía el 80% de la médula ósea comprometida, lo que podría haberla dejado en estado vegetal.

“Tuve miedo. A Dios le decía que si me iba a dejar así (tetrapléjica) que por favor me mandara para el otro lado, porque no es que sea un cacho para mi familia, pero mis papás son de la tercera edad”, señaló Rodríguez en el diálogo con el medio.

Krespita comentó que en ese momento “estaba paralizada, era como una muerta en vida”, ya que debido a la operación se perdió la comunicación entre la médula y la musculatura de la espalda causándole dolores crónicos durante un año y medio.

“Pasé de ser atleta de alto rendimiento, campeona mundial a no poder controlar mi cuerpo. Ni siquiera para hacer mis cosas diarias”, admitió, contando que en un momento hasta se vio imposibilitada de bañarse sola o cuidar a su hija.

El gesto de Chino Ríos

A raíz de esta situación, la deportista quebró, perdió su gimnasio, tuvo que vender su vehículo y endeudarse, y finalmente cayó en una dura depresión ya que también tuvo enfrentarse a la pandemia y el estallido social.

“Incluso el Chino Ríos, que se portó muy bien conmigo, ofreció pagarme las prótesis, que felizmente no fueron necesarias”, confesó sobre su colega del mundo del deporte.

Ahora, luego de años de recuperación, Rodríguez volverá al deporte y se enfrentará a Natalia Alderete este viernes, en el Polideportivo del Estadio Nacional.

Para finalizar, reveló algunos de sus objetivos para este esperado regreso: “Quiero subirme al ring, ganar, cerrar mi capítulo deportivo , volver a pelear por lo menos un título más. Quizás puede ser que esté soñando muy en grande, no lo sé, pero creo que en soñar no hay nada escrito”.