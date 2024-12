Dan a conocer nuevo correo de Maite Orsini a Jorge Valdivia: “Se habrían prometido nunca más terminar su relación”

01 DE AGOSTO DEL 2024 / SANTIAGO Diputada Maite Orsini, acompañada de su pareja, el ex futbolista Jorge Valdivia, en su salida del Centro de Justicia. La diputada Maite Orsini arribó este jueves al Centro de Justicia para la audiencia en el juicio contra Daniela Aránguiz. La parlamentaria estuvo acompañada por Jorge Valdivia. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Durante estas últimas horas dieron a conocer que la diputada Maite Orsini le habría mandado otro correo a Jorge Valdivia, justo horas antes de la audiencia que terminaría por decretar el reingreso a la cárcel del exfutbolista tras denuncias por presunto abuso sexual.

PUBLICIDAD

Según la información que le llegó al periodista Michael Roldán, la parlamentaria le habría escrito el pasado 27 de noviembre al exjugador de Colo Colo.

“Yo tengo entendido que este correo, igual que el del 21, tiene que ver con que Jorge Valdivia se habría enterado de algo”, comentó el comunicador en “Sígueme”.

“Este correo nos vendría a confirmar que, para el día 27, por lo menos para la diputada Orsini, la relación no ha terminado. Y es esa la conversación que ella le viene a pedir a Jorge Valdivia, porque para ella la relación no ha terminado”, agregó Roldán, quien no quiso leer el mensaje de forma sexual.

El periodista afirmó que el escrito “da la sensación, por lo que leo acá, es que hay un bloqueo por parte de Jorge Valdivia a Maite Orsini, por eso (a ella) sólo le queda la opción del correo electrónico”.

Temas pendientes

De igual manera, el panelista del programa de farándula explicó que “en el correo le aclara que tienen una conversación inconclusa, le habla de una ‘promesa’, porque ellos se habrían prometido nunca más terminar su relación. Es más, sigue recordándole las promesas que se habían realizado, y le habla de reflexionar al momento de terminar. Ellos se habían prometido que luego de conversar, reflexionar y sentirse 100% seguros del camino que querían tomar, recién ahí tomarían definiciones sobre su relación”, agregó.

“Luego de recordarle todos los acuerdos, ella le recuerda algo que es clave: ‘todo lo que nosotros nos prometimos para terminar, eso hoy no ha ocurrido’. Es más, ella le dice que esa conversación (pendiente) aún no finalizado”, cerró Michael en el espacio de TV+.