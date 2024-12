Aseguran que Mega fichó a Emilia Dides como jurado estrella del Festival de Viña 2025

La edición 2025 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar promete grandes sorpresas. Mega y Bizarro, los nuevos organizadores del certamen, han apostado fuerte al incorporar como jurado a una de las “figuras femeninas del momento”, según dio a conocer el medio El Filtrador.

Se trata nada menos que de la querida modelo, y cantante chilena Emilia Dides, quien se ha ganado el cariño del público tras su destacada participación en el Miss Universo 2024.

Según señaló El Filtrador, fuentes cercanas al evento habrían confirmado que Dides evaluará tanto la competencia internacional como la folclórica, sumándose a los confirmados Jorge Villamizar y André Lopes, integrantes del grupo Bacilos.

Un año de éxitos para Dides

Emilia Dides ha tenido un año sobresaliente. Su participación como representante de Chile en el Miss Universo 2024, transmitido por Chilevisión con altos índices de audiencia, la posicionó como una de las personalidades más queridas e influyentes en el último tiempo. Además de su carrera en el modelaje, Dides ha incursionado con éxito en la música, ganando incluso el programa “Rojo, el color del talento” en el año 2019, lo que refuerza su idoneidad para evaluar las competencias internacional y folclórica del festival.

En su llegada al aeropuerto este lunes, la cantante y modelo ya había dejado pistas sobre su rol en el evento viñamarino. “Quizá me vean en diferentes cosas y en los Premios MUSA en TVN”, declaró de entrada, añadiendo que tras su llegada se dedicaría a “hacer música, voy a cantar”.

“Me van a ver en diferentes cosas, actividades y quizá Viña... No sé, no sé, ahí la dejo”, comentó, en un tono que despertó la curiosidad de los presentes. Cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de ser jurado, no dudó en responder: “Me encantaría”.