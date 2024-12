“Es como si el universo me lo hubiese mandado”: Milagros Zabaleta reveló cómo comenzó su historia de amor con su pololo, Maximus Petrina

Milagros Zabaleta habló de su vida privada y es que la hija de Jorge Zalabeta contó detalles desconocidos sobre la historia de amor con su pololo, Maximus Petrina.

Cabe señalar que la pareja de la influencer es un joven de 21 años, de padre argentino y madre uruguaya, que ha vivido en varios países, entre ellos Chile.

Después de presentarlo a través de sus redes sociales, Milagros se ha dedicado a compartir algunos momentos de su relación en su cuenta de Instagram.

En relación a cómo se conocierton, la pequeña Zabaleta contó: “Max fue la coincidencia más grande, es como si el universo me lo hubiese mandado”, comenzó explicando la influencer en Las Últimas Noticias.

“Yo lo seguía por redes hace algunos años. Él tiene 21 años y diría que lo sigo desde que él tenía 17, como una fan. Como es argentino, pensaba que era imposible cruzármelo”, agregó.

Sin embargo, todo cambió en un viaje que hizo a Puertecillo, en la región de O’Higgins, en donde comenzó la historia de amor.

“Max venía llegando de un viaje de seis meses en Estados Unidos y su hermano chico, Maddox, que también es surfista, se fue a entrenar a Puertecillo”, afirmó.

“Entonces Max fue a buscar a su hermano, venía por dos días. Así que ahí lo vi en la playa, lo miraba y lo miraba, sentí que no me pescaba. Después él me contó su punto de vista y me dijo que estaba loco por saber quién era yo”, añadió.

Posteriormente, una de las amigas de Milagros hizo una fiesta donde Maximus estaba como invitado. Eso sí, él dio el primer movimiento. “No me acerqué, se acercó él y ahí no nos separamos nunca más”, aseguró.

“Siento que todo se nos dio. Cuando le conté que me voy a ir a estudiar afuera, me preguntó el lugar y la fecha y él también se va para allá mismo por esos días”, contó, sobre sus planes de irse a estudiar a Estados Unidos.

Son oficialmente pololos

Aunque llevan juntos poco tiempo, la relación ya es formal puesto Milagros reveló que el surfista “me pidió pololeo”.

En relación a qué la enamoró, la hija de Zabaleta dijo: “Me enorgullece mucho el corazón que le pone a sus deportes. Yo apaño siempre para esto y para salir, entonces somos un súper match”.

“Además, él viaja mucho por el surf y a mí me encanta viajar, yo soy capaz de irme en el ala del avíon para acompañarlo”, acotó.

Sobre la exposición que recibe tras dar a conocer que se cuenta en la relación, Milagros aseguró que él no tiene problema con ello.

“Los dos somos conocidos, pero nuestros públicos son distintos. Yo estoy más en páginas de noticias y chismes y cuando subí una foto con él, nuestros amigos nos mandaban las notas. Fue harto bombardeo y noté que él no estaba tan acostumbrado, pero no le molesta”, reconoció.

En esa línea, enfatizó que “a mí me gusta que lo conozcan y es mucho más fácil tener a alguien que entiende de estas cosas. Él lleva mucho más tiempo que yo en las redes y saliendo en los medios, porque empezó a los 7 años en el deporte”.

Finalmente, Milagros contó que su familia se tomó bastante bien el inicio de este romance y que Maximus se ha ganado el corazón de sus cercanos.

“Todos lo aman, la relación fluye, mis papás lo quieren. Estuvo dos meses viviendo acá, conviviendo con nosotros. Yo también conozco a mis suegros y también los amo. Son lo máximo”, explicó.

“A fines de diciembre me voy a Argentina a verlo por un mes”, sentenció al medio mencionado.