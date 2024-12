Emilia Dides llegó a Chile como una reina: La participante de Miss Universo fue recibida por decenas de fanáticos

Este lunes, Emilia Dides pisó suelo chileno tras estar dos meses en el extranjero tras ser parte del Miss Universo 2024 en México y luego de darse un break en Tailandia junto a Kel Calderón, Ignacia Antonia y Karen Paola, en un evento de talla mundial de la marca de joyas Pandora.

Cabe recordar que la exchica “Rojo” terminó en el Top 13 en el certamen de belleza, siendo una de las candidatas favoritas del mundo.

En este contexto, es donde Emilia llegó a territorio nacional esta tarde tras varias semanas de espera, por lo que decenas de fanáticos y fanáticas la recibieron con todo el cariño en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez y la felicitaron por su participación en el concurso.

“Estoy súper emocionada con todo lo que está pasando. No esperaba esta cantidad de gente, pero de eso se trata la vida, de sorprendernos, no tenía expectativas de nada, pero me arreglé porque quizás... y aquí estamos, lleno de gente maravillosa que confió en mí desde el segundo uno”, expresó la ganadora de “Rojo” entre el caos de las prensa y sus seguidores, quienes gritaban su característico “Chile” y también la recibieron con pancartas demostrando su cariño.

Sus planes en Chile

Emilia también habló sobre cómo serán sus primeros días en nuestro país, en donde aprovechará de pasar tiempo con su familia, amigos y tratará de reconectarse con ella misma, además de “empezar a trabajar”.

“Quizás me vean en distintas cosas y en los Premios Musa en TVN. Voy a hacer música, voy a cantar, me van a ver en diferentes cosas, actividades y quizás Viña”, adelantó, revelando que será parte del evento musical y que además quiere subirse al escenario de la Quinta Vergara.

Al aterrizar en Chile, Emilia también se tomó una foto con la tripulación del vuelo que la trajo de vuelta a nuestro país.