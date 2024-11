“Me cansó de que ella tuviera el derecho de tratar mal a todos“: Anaís Vilches entregó detalles de la fuerte pelea con Oriana Marzoli

En el capítulo de esta noche del nuevo reality show del 13, “Palabra de honor”, se verá un gran enfrentamiento entre Anaís Vilches y Oriana Marzoli; y la polola de Marcianeke adelantó esta esperada pelea.

La pelea entre ambas mujeres se llevará a cabo tras una actividad de juegos en equipos, donde la española insultará persistentemente al equipo contrario tratándolos de “tontos”, lo que hará que Anaís le conteste duramente.

“Me alteré con ella porque estaba chata que nos tratara mal a todos. Yo tenía buena onda con Oriana, pero después empezó a tratar muy mal al grupo mío", partió contando.

“Lo cual me ofendió obviamente a mí también, porque ella hablaba de ‘ellos’ y era como que yo también estuviera incluida y eso me molestó mucho y por eso me puse a pelear con ella”, reveló la influencer, agregando que “me enojé, y aparte que después salió a hablar otra cosa que nada que ver con la discusión que estábamos teniendo”.

Ese otro hecho del que habla Vilches es que la española la acusó de que ella se involucró con Luis Mateucci cuando estaba con el cantante. Sin embargo, ellos aclararon que estaba en un receso de su relación con Marcianeke, a lo que Anaís declaró que “es algo nada que ver”.

Anaís Vilches en Palabra de Honor

“Se lo merecía"

Consultada por si le cansó la actitud de Marzoli, la joven reiteró que “sí, porque al final era que ella decía ‘ellos son unos tontos, ellos son esto y lo otro...’. Y ahí en esos ‘ellos’ estaba incluida yo, y yo no tenía mala onda con ella, entonces ella no debía haberse referido así a mí y al resto. Me cansó de que ella tuviera el derecho de tratar a todos mal”.

Eso sí, Anaís Vilches, quien en la pelea terminará escupiendo a Oriana Marzoli, confesó que “después me arrepentí de haber sido tan impulsiva, pero igual lo hice porque al final es ella la que trataba mal a todos”.

En ese sentido, la pareja de Marcianeke enfatizó en que “yo peleé por mi equipo, porque igual ella ya estaba tratándonos a todos mal… yo traté de hacer justicia por todos”.

Finalmente, la integrante de “Palabra de honor” sintetizó que la española “se merecía” lo que le hizo.