“Al monstruo de tu marido...”: Los ácidos chistes de JC Rodríguez a Karen Doggenweiler y el jet set nacional

Replicando a los comediantes estadounidenses que lanzan chistes a diestra y siniestra en las grandes ceremonias -como cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock por bromear con la calvicie de su mujer en los Premios Oscar- el animador Julio César Rodríguez se vistió de frac para ironizar con la contingencia nacional, con ácidas burlas a todos sus colegas, desde Karen Doggenweiler, Tonka Tomicic hasta José Miguel Viñuela, entre muchos otros.

PUBLICIDAD

Fue durante la celebración de los Premios Cordillera 2024, realizado con gran éxito y elegancia en el Teatro San Ginés, que el periodista se puso el traje de comediante para literalmente chacotear respecto a sus colegas, los políticos y el gobierno.

Si bien, las risas fueron más bien escazas en su debut como standapero y provocó incluso algunos momentos de incomodidad en el público, su rutina no dejó títere con cabeza, al más estilo de las grandes ceremonias around the world.

“¿Alguien del público le envió fotos íntimas al Presidente?”, “masiva la cantidad de personas que votan en estos premios...siete millones. ‘Yo lo encuentro poco’, me dijo Marcela Cubillos”, “Rodolfo Carter no parece de 53 (años), parece de plástico”, fueron sus primeras intervenciones, marcando el tono de su deslenguado monólogo.

Tras esto, invitó al público a relajarse y no ser tan graves, recomendándoles tomar “lo que quieran, menos pisco sour....tiene mucha azúcar”, remató, en alusión a los casos judiciales que involucran a Manuel Monsalve y Jorge Valdivia.

El chiste a Karen Doggenweiler

“Karen, vas a animar por fin el Festival...estoy seguro que vas a dominar muy bien al Monstro, porque tienes mucha experiencia animando al monstruo de tu marido”, le lanzó sin pelos en la lengua, ante la risa de la aludida, quien era grabada en primer plano por la transmisión oficial.

Pero ella no fue la única “víctima”, de Tonka Tomicic se jactó de que “está en fiscalía”, a Luis Jara lo columpió por ser “deportado” de Estados Unidos y a José Miguel Viñuela por ser estafado.

PUBLICIDAD

Además, repasó a los “animadores pencas que no vienen, porque se hacen los enfermos”, al no recibir premios y basureó a la parrilla del Festival de Viña 2025 por ser “vegana y faltarle carne”.

“Hacer dos programas de line up, para hacer esa cagá de parrilla que tienen. Me da pena Rafa Araneda, lo trajeron de Miami para presentar a Vacilos. No se lo merece...no se lo merece que Vacilos que lo presente Rafa Araneda”, fue parte de su primera intervención, la cual continuó durante toda la premiación, sin censura. Un crack.