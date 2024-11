“Otra vez embarazadas juntas”: Carla Zunino y su hermana celebraron baby shower de Luciana y Pedro

Dicen que no hay primera sin segunda. Eso, la periodista de TVN, Carla Zunino, lo sabe al pie de la letra, luego quedar embarazada por segunda vez al mismo tiempo que su hermana Ornella Zunino, con quien el sábado celebró el baby shower de su primera hija y ella, el de su tercer bebé.

“Y aquí estamos otra vez. El par de panzonas. Aunque sea insólito, otra vez embarazadas juntas. Esperando a Pedro y Luciana. Esta familia crece de 2 en 2″, escribió la lectora de noticias, quien el miércoles comienza su periodo de prenatal.

La coincidida que se refiere, tiene relación al nacimiento de su primer hijo, León, quien tiene una diferencia de 12 días con su prima Leonor.

“Nuestros hijos menores ya nacidos se llevan por 12 días y ahora los terceros de cada una, por tres semanas de diferencia, aproximadamente. Todos nos dicen: fueron a la misma fiesta, pero fue coincidencia”, comentó feliz al medio LUN.

Respecto a la cercanía de los embarazos, señaló que “no sé si eso será coincidencia, es planificación familiar de cada una. Siempre pensé que mi hermana tendría más niños, escuché que quería cuatro, pero parece que se quedará finalmente con tres, porque este embarazo no ha sido muy bueno para ella”, lamentó.

“En mi caso, siempre pensé que serían solo dos, mi hijo mayor de 11 y el segundo de 3 años y medio, pero la vida te lleva por caminos distintos y, en mi segundo matrimonio, tuvimos el deseo de tener otro hijo, nos faltaba la niñita, y después de harto pensarlo, dijimos: ya, tratemos. Nunca pensé que iba a tener tres hijos”.

Además, ante la pregunta de cómo ha sido su embarazo, destacó que “he podido hacer mi vida muy normal, este embarazo ha sido bien generoso. Tenía dudas, porque ya no soy tan joven (41) como cuando tuve a los otros dos. Los primeros meses tuve un poco más de sueño y algunas cosas que comía me caían mal, pero nunca llegué a vomitar, ni me quedé dormida, pude lidiar con los síntomas”.

“Estoy mucho menos friolenta eso sí, mi temperatura debiese estar más elevada que lo normal, pero no he llegado a achicharrarme, tampoco me he hinchado, solo que me siento con un cuerpo normal, con una gran panza”.

Problemas a la visión

Eso sí, reveló que “durante el embarazo de mi segundo hijo, perdí la visión que gané tras operarme, estaba usando lentes de contacto, pero ya no los tolero, me duelen -los médicos me dicen que tiene que ver con el embarazo -, y me niego a usar anteojos en la televisión, pero tengo que manejar con ellos y también transmito por la radio con ellos puestos. Me he sentido con mucha energía, pensé que sería todo lo contrario, porque me habían dicho que con las niñas uno se sentía peor, pero la verdad no ha sido mi caso y, mi hermana, que ha tenido dos niñas y ahora un hombre, se ha sentido mal, se contagió de todos los virus y le dio pubalgia (lesión muscular que causa dolor en el pubis y la ingle), camina y le duele”, contó al citado medio.