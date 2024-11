“Yo creo que le faltan palos para el puente”: Pamela Díaz tajante sobre el actuar de Maite Orsini tras encuentro con Jorge Valdivia

Una conmoción causó la visita de Maite Orsini a Jorge Valdivia durante la mañana de este miércoles 20 de noviembre, mientras ella se encontraba fuera de sus labores como diputada a causa de una licencia médica que presentó .

Este paparazzeo publicado por Publimetro, fue discutido en el panel del programa de Canal 13, “Hay que decirlo”, en donde la animadora, Pamela Díaz, criticó el actuar de la parlamentaria considerando que de su expareja, en el marco de la investigación por los delitos de violación que habría cometido el exfutbolista.

“Cualquier persona en su sano juicio, viendo todo lo que ha pasado entre ellos, porque cada relación es un mundo, si quieren ser tóxicos, es un problema de ellos y todo. Pero ahora estamos hablando de una situación que es mucho más grave y pública”, partió

“Que más encima nosotros vimos el decantar un poco de esa relación, que fue súper fea en un momento. Después va, sale la Daniela Aránguiz en contra, después vemos toda esta situación. Y yo decía: ¡No entiendo nada! (...) A lo mejor volvieron ahora”, continuó la animadora.

Pamela Díaz y Maite Orsini Captura: Hay que decirlo de Canal 13

La tajante opinión de Pamela Díaz

Los periodistas Cecilia Gutiérrez y Felipe Vidal revelaron que Orsini le comentó a su círculo cercano que el Mago tenía comportamientos que no le gustaban. Esto genera muchas más dudas sobre la naturaleza de la relación que ambos mantienen.

“En algún momento esto le va a pasar la cuenta a Maite cuando se vuelva a presentar a algo (un cargo público) para la gente... es un chiste ya“, opinó la Fiera.

“¿Qué más vas a hablar de acuerdo a esto? Porque no hay nada más que hablar de una persona que, para mí, yo creo que le faltan palos para el puente. Yo no puedo entender que una diputada (...) ¿O yo estoy mal?”, afirmó la animadora.

“Es que no puede ser todo lo que... Si estás declarando, vas de la mano con tu pareja en contra de la ex, la mamá de los niños de Jorge. Después vemos una situación que están felices, después que se pelean. Ya, está bien, eso un tema familiar. Pero aquí estamos hablando de algo que ella misma fue en contra de su hoy expareja”, añadió.

“Lo más lógico, si tú contestas A B o C y si dices que las actitudes de tu expareja no son las más adecuadas, te da pensar de que hubo un maltrato, que hubo cosas inadecuadas, que hay excesos de algo. De ahí, la ves pasando piola de rojo, no entiendo nada", concluyó Pamela Díaz.