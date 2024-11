“No puedes quedar bien con Dios y con el diablo”: Dash y Malito le pararon los carros a Andrés Caniulef y a Sergio Rojas por mandarlos al calabozo

Un tenso momento protagonizaron Dash y Malito durante el más reciente capítulo de “Palabra de Honor”, y es que la dupla se enojó con Sergio Rojas y Andrés Caniulef tras nominarlos y mandarlos al calabozo después la competencia de equipos.

“Nunca fueron ‘Cara de galleta’ ellos, siempre fueron del otro bando. Y lo que más lamento es que justo ahora que estoy con Malito me va a tocar lealtad o traición con él si perdemos, Entonces que tengo que hacer? Darlo todo para salvar a mi hermano... Tengo rabia hueón”, se quejó Dash mientras conversaba con Félix.

Acto seguido, el gran conflicto se desató cuando ya todos estaban de vuelta en la casa, en donde los amigos le pararon los carros a los panelistas de farándula.

“Andrés, tú te lavas las manos siempre. Tenían más parejas para elegir, y el Dash venía saliendo del calabozo ayer, y lo tiraron de nuevo. Entonces, en la misma buena onda, nosotros los vamos a nominar y los vamos a mandar para la casa. Van a salir últimos en la competencia de hombres, y ahí los vamos a hacer cag…”, les advirtió Malozo.

Sin que Rojas escuchara, Caniulef le explicó a Dash que él no estuvo de acuerdo con la decisión de nominarlos. “Ustedes son una máquina, no se van a ir, no dejes que la rabia te nuble. Me habría encantado meter la cuchara y parar a éste (Sergio), yo no sabía que te iba a nominar a ti”, aseguró, intentando pedir disculpas por lo sucedido y admitir que se equivocó.

“¿Qué tenía que ver Sergio con esto si el capitán eras tú? El capitán eras tú, no puedes quedar bien con Dios y con el diablo”, le contestó Malito, enfurecido.

“Éramos los dos los líderes”, le dijo Andrés. En tanto, Sergio Rojas les dijo que si se iba para la casa en la competencia solamente iba a decir palabras buenas de ellos.

“Está mal que la rabia te lleve a malos deseos hacia otra persona”, agregó el periodista, a modo de consejo.

Más tarde, Caniulef trató de hablar con Malito y Dash para bajar la tensión, sin embargo, nuevamente todo terminó en pelea.

“¿Es lindo que le digas al Dash que lo conoces hace 11 años y después lo cambies por un loco que conoces hace una semana? Te cag…, el olor está hediondo aquí porque te cag…”, le dijo Malito al periodista.

¿Malito es mala influencia para Dash?

Caniulef quedó bastante afectado por la discusión con sus compañeros de equipo, de hecho, le contó a Fernanda Figueroa que la pelea lo agotó, y que no le agrada la influencia que él ejerce sobre Dash.

“Me da lata que hablen de Dios y la fe y el amor, y de un segundo a otro olvidaron todo el cristianismo, adiós con la otra mejilla y todo. Yo a Dash le tengo cariño porque lo conozco más, pero este otro personaje llega a gritar y gritar. La historia dice que él era siempre la mala influencia de Dash, y parece que así era”, reflexionó.