“¿Es verdad que no soporta a Maite Orsini?“: Marisela Santibáñez contó la firme sobre su relación con su compañera diputada

El pelambre informado es el elemento base de todo buen programa de farándula, iniciar cahuines y fomentar conflictos es otro. En el capítulo de este miércoles de “Hay que decirlo” de Canal 13, mientras estaban discutiendo la reunión de Maite Orsini con Jorge Valdivia, el animador Ignacio Gutiérrez tuvo una idea.

Él procedió a consultarle a una amiga de los animadores, ex mujer de la farándula y actual parlamentaria, Marisela Santibáñez, si es verdad que no le cae bien su compañera de cámara, Maite Orsini . Esto quizás en referencia a un palo que le había enviado la exparticipante de “La Granja VIP” a su colega.

“Hay una que pololeaba con un futbolista, uno de los mejores futbolistas de Chile, y no está al lado mío”, dijo en “Podemos Hablar” sobre la falta de pronunciación de Orsini sobre la denuncia a jugadores de Cobreloa por una violación grupal cometida en contra de una mujer.

“Diputada honorable Santibáñez, acá Ignacio Gutiérrez, acá estamos en vivo y en directo para ‘Hay que decirlo’, y la pregunta periodística es la siguiente: ‘¿Es verdad que no soporta a la diputada Maite Orsini?' Gracias", le consultó Gutiérrez a través de un audio.

La sucinta y clara respuesta de Marisela Santibáñez

Pasaron unos minutos, y la diputada no le hizo el quite a la pregunta. Primero, Ignacio se retiró por unos momentos para revisar si era apto el audio para el horario, y sí se podía escuchar.

La respuesta de Marisela Santibáñez fue escueta, pero reveladora. “¿Cómo estás Ignacio Gutiérrez? Conductor, animador, soldador al arco, etc. Señora o señorita Pamela Díaz. Efectivamente, 10-4 así no más", adelantó y remató diciendo: “Además, no ha ido ningún día de esta semana", en referencia al certificado médico que Orsini emitió.

Pamela Díaz no se quedó atrás, y ella se contactó con la mujer del momento. “Maite, hablamos con la diputada y tu colega, Marisela, estamos aquí en vivo y en directo con Nachito Gutiérrez, no sé si lo cachas. Me imagino que estás enferma, pero puedes ver el programa a lo mejor", partió.

“Le preguntamos a tu amiga, no sé si son amigas, quizás me estoy desubicando. Y dijo que no le caes bien", lanzó.

Ignacio estaba aleteando diciéndole que esa no fue la respuesta de Marisela, pero los periodistas Felipe Vidal y Cecilia Gutiérrez que los números “10-4″ que hizo mención la diputada, significan “afirmativo” en jerga policial.