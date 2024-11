“Somos súper pacatos, nos gusta el cinismo”: José Antonio Neme manifestó su opinión sobre el polémico capítulo de “Only Fama”

El último capítulo de “ Only Fama ” generó una polémica de aquellas, las que no se veían desde el tiempo de “Primer Plano”. Dos conflictos sucedieron entre la animadora Fran García-Huidobro y la invitada al estelar de farándula, Romina Sáez.

PUBLICIDAD

El ingreso de la exchica “Mekano” fue con escándalo. Su madre gritaba alentando a su hija a que dijera la verdad, y la Dama de hierro le pidió que no continuara con esas interrupciones detrás de cámara.

Al llegar al plató, manifestó que estaba molesta, tachó al programa de “un circo” porque se estaban mofando de Cathy Barriga. Ante esto, Fran le recordó que era la dueña de casa, y le consultó si es que prefería irse, Romina respondió que sí y se retiró inmediatamente.

Daniela Aránguiz logró que volviera al set, la entrevista siguió su curso normal, y llegado al final volvió a aparecer la Dama de hierro.“Yo voy a decirte algo que no te va a gustar y lo lamento. No te compro, no te creo”, le dijo a Romina.

“No creo que seas tan amiga de Cathy Barriga. Creo que fuiste a buscar mocha y prensa a alguien que no es tan cercana a ti y está bien, cada uno hace su negocio como mejor le conviene. Pero, yo, que llevo 20 años haciendo farándula, no te creo”, lanzó.

Por este episodio, le llovieron las críticas a García-Huidobro, quienes la tildaron de “mal educada”, y por esto, respondió en su cuenta de Instagram. “No recuerdo haber levantado la voz, ni haber dicho un garabato. Simplemente no le creo, no le compro... estoy en mi derecho”, aseguró.

“Más encima, tuvimos que enfrentarnos a una participante externa que gritaba detrás de cámara”, añadió, haciendo alusión a la madre de la abogada, quien se encontraba fuera de pantalla gritando a los panelistas. “Y así es la farándula, pues ¿No la extrañaban?”, remató.

PUBLICIDAD

Fran García-Huidobro Captura: Only Fama de Mega

La visión de José Antonio Neme

La panelista de “Zona de estrellas”, Claudia Schmitd, se comunicó con José Antonio Neme para consultarle sobre el desempeño de Fran García-Huidobro, quien no dudó en entregar su opinión al respecto.

“Respecto del momento en ‘Only Fama’, tengo una opinión bastante particular, creo que es parte del espectáculo, de la insolencia, de la desfachatez, del entretenimiento. En todas partes del mundo la gente se para y se va del estudio, o sale, o tiene un debate, o tiene una pelea”, partió

“Somos súper pacatos, nos gusta el cinismo y la risa permanente. Y que una persona le diga a la otra que no le cree, o que no le cae bien, o que no está dentro de lo aceptable su opinión, y se lo diga de manera firme, no me parece nada de terrible”, continuó el animador de Mega.

“Invito a la opinión pública a dejar de lado la piel de cristal y a sacudirse un poco más, eso me pasa. No le encuentro nada de terrible", recalcó el periodista.

"Nada de eso no se ve en la televisión española, argentina, mexicana. Hay encuentros, amores, desamores, peleas y todo funciona perfecto y ningún país se paraliza por eso. Vamos cultivando un poco el cuero de chancho, ese es el mantra”, cerró Neme.