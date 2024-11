“Nuestra relación fue terrible”: Jordi Castell abrió su corazón y se sinceró sobre sus grandes penas de amor

El fotógrafo Jordi Castell está en el centro de la polémica por sus dichos en la transmisión de la final de Miss Universo. Sin embargo, en su programa “Tal Cual” de TV+ está lejos de los escándalos mediáticos, y es en ese lugar, donde él abre su corazón.

Durante la última emisión del estelar, ellos hablaron sobre “los hombres que lloran”, y recordó las lágrimas que ha soltado producto a término de relaciones románticas.

“Cuando me separé de mi matrimonio, quien llevaba un año y medio casado (...) Lloré por el fracaso, lloré por la sensación de tener que derrumbar algo que no se podía construir“, confesó.

Jordi continuó hablando sobre los desamores, y retomó la conversación sobre su matrimonio fallido. “Yo lloré cuando me separé de mi exmarido, lloré por una relación que siempre fue cuesta arriba, que costó, que nunca nos llevamos bien, que era todo difícil. Cuando lloré, lloré por la sensación de fracaso, dije: ‘Hueón, ¿Cómo la cagué tanto?‘. Qué pena yo", recordó.

Él recalcó que la relación fue un fracaso porque nunca pudieron llevarse bien, a pesar de haber estado con él cuatro años. Sin embargo, él pudo recomponerse porque se sentía afortunado de tener su casa, sus animales y su antidepresivo, Lexapro.

Jordi Castell Captura: Tal Cual de TV+

Los últimos amores de Jordi Castell

Jordi Castell aseguró que no se ha vuelto a enamorar, por más que haya tenido parejas esporádicas o de una duración más prolongada. “La última vez que me enamoré, ustedes conocieron a ese pololo que yo tuve, de quién me enamoré perdidamente. No me casé con él", señaló.

Este hombre vino después de una relación de 8 años que mantuvo con alguien que vivía en Estocolmo, cuyo terminó también lo dejó con un dolor al punto de perder 4 kilos de pura pena, aseguró.

“Nuestra relación fue terrible porque su familia lo exilió de su familia cuando supo que era cola. Yo me enamoré perdidamente de ese hombre, lo que pasa que nuestra relación se diluyó rápidamente y lloré harto. Lloré harto delante de él porque lo pasó mucho peor, yo lo pasaba mal porque él lo pasaba mal", cerró.