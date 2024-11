“Le tienen miedo al Presidente Boric...”: Emeterio Ureta dio particular explicación por la cual no ha podido vender su casa que cuesta más de $760 millones

Sin duda, durante este año el mercado inmobiliario ha sido uno de los sectores que han tenido un avance más lento que el resto, empujado principalmente por la dificultad de muchas personas de acceder a créditos hipotecarios y facilidades para adquirir propiedades, algo que hasta ha afectado al denominado “marqués del Arrayán”, Emeterio Ureta, quien contó que no ha podido vender su casa.

El empresario, que estuvo en el programa “Ahorra o nunca” de Tevex, tiene eso sí una particular explicación para no haber vendido aún su propiedad, la que tiene un valor de 20 mil UF, algo más de $760 millones, y que según dijo, ha bajado varias veces de precio.

“No he podido vender mi casa, no la compran todavía, aunque la puse en venta. Partí con un precio de 28.000 UF, bajé a 26.000 UF, si me dan 20.000 UF, la vendo, pero nada aún”, comenzó diciendo sobre el valor de su casa.

“Le tienen miedo al Presidente Gabriel Boric”

Fue en ese contexto en el que Emeterio Ureta contó su particular explicación, apuntando directamente al “miedo” que a su juicio le tienen las clases más acomodadas, al Presidente Gabriel Boric.

“Esto pasa porque aunque en el país hay plata, la gente está aterrada, nadie quiere comprar nada porque le tienen miedo al Presidente Gabriel Boric, y se cree que en cualquier momento pasa algo y le quitan su propiedad a las personas”, aseguró Emeterio Ureta en el espacio televisivo.

Luego añadió que todo ese temor tiene base en que a los “momios”, es decir a la gente de derecha, “nos dijeron que si salía Boric nos iban a quitar la casa, el auto, todo, y este pobre cabro no nos ha quitado ni la escobilla de dientes”.

Según apuntó el empresario “quienes están asustados, son los grandes empresarios que están sacando plata hacia el extranjero, ocurre lo mismo que en Argentina... La historia se repite”, cerró lamentándose.