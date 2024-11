“No me lo hagan sufrir”: Marcianeke recibió apoyo de las redes sociales tras escena de celos de Anaís en “Palabra de Honor”

La pelea entre Marcianeke y Anaís Vilches encendió las redes sociales, y es que el conflicto entre la pareja de “Palabra de Honor” provocó que los usuarios apoyaran al cantante urbano en esta pasada.

Cabe recordar que el conflicto entre los jóvenes comenzó con la llegada de Fernanda Figueroa, quien aseguró que conocía al intérprete desde antes de entrar al encierro. Esta declaración provocó el enojo de la recluta de 20 años, quien aseguró que Matías Muñoz le habría mentido sobre esta situación.

“Es tan mentiroso, yo ya le pillé en todo. Cáchate que (Fernanda) dijo que lo conocía de por ahí, pero él me dijo que no la conoce, ¿y por qué no me lo dice?”, se quejó, y explicó que el músico le ha ocultado otras relaciones antes.

“Nos separamos el 2 de agosto y estuvo como con 4 minas más, y el 19 vuelve todo arrepentido y llorando diciendo que quería estar conmigo, pero no me contó nada de lo que había hecho, y cuando publicamos que volvimos todas me empezaron a decir que habían estado con él. Me dicen ‘Anaís, el Marcianeke no te merece’”, relató.

“El Matías me cambia todas las versiones. Yo le pregunto todo, dónde, con quién, a qué hora, qué te hizo, qué le hiciste. No sé si se metió con ella (Fernanda), pero ¿por qué me negó esto? ¿Por qué es tan malo? Ella me da lo mismo, no la encuentro ni linda, no me da inseguridad. Es la mentira la que me duele, me decepciona tanto”, fue parte del descargo de la influencer.

Acto seguido, la pelea continuó y Marcianeke terminó estallando en lágrimas mientras Anaís le decía que no tenía por qué llorar, que él no era el afectado.

“Amor, no es momento de que hablemos ahora, ya no aguanto”, le dijo el cantante, quien se encontraba notablemente afectado. De hecho, minutos más tarde aseguró que estaba aburrido de la situación y se fue a un rincón del patio a llorar, en total soledad.

El apoyo de las redes

Este hecho generó una ola de reacciones en la red X (exTwitter), en donde decenas de usuarios empatizaron con Matías y le dieron su apoyo, asegurando que Anaís era tóxica.

“Puta que me da pena el Marcianeke weón, no me lo hagan sufrir”; “Es ya la segunda pelea que tienen solitos, sin cizañeros ni dinámicas forzadas por producción. Ella sola se crea el film (película). Él me da una ternura…”; “Anaís es terrible tóxica... Me da pena por Marcianeke porque lo tira para abajo todo el rato”; “Siento que Anaís manipula DEMASIADO a Marcianeke”; “Heavy cómo trata la Anaís al Marcianeke... y esto es con cámara. Imagínense afuera. Se nota demasiado que le produce una ansiedad terrible”; fueron parte de los comentarios de los cibernautas.

Reacción pelea Marcianeke y Anaís en Palabra de Honor | X

