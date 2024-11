“Es tan mentiroso, yo ya le pillé en todo”: Llegada de nueva recluta a “Palabra de Honor” generó conflicto entre Marcianeke y Anaís Vilches

Durante el más reciente capítulo de “Palabra de Honor” pudimos presenciar la llegada de Fernanda Figueroa, quien a sólo minutos de su ingreso generó conflicto entre dos participantes del reality de Canal 13.

Hablamos de Marcianeke y Anaís Vilches, esta última se habría molestado con el cantante urbano tras un comentario que lanzó la nueva recluta en su llegada.

“Lo quiero dar todo, vengo con toda la energía, para adelante como siempre”, dijo la influencer, consultada por Karla Constant y Sergio Lagos. Además sostuvo que a los que conoce de antemano son a Mel, Oriana y Marcianeke, “que lo había visto un par de veces por ahí”.

Inicio del conflicto

Minutos después, llegó el momento de cambiar parejas y Marcianeke aprovechó la ocasión para dar a conocer que su polola no quiere ser siendo su dupla en el encierro.

“Por más que me lleve bien con todos, yo no quiero tener ninguna compañera más (...) Con un nudo en la garganta, ella (Anaís) me acaba de decir que no me quería aunque ayer me había dicho lo contrario, pero yo igual entiendo sus motivos y respeto su inseguridad porque yo se la provoqué”, indicó el cantante, reconociéndose frustrado por la decisión de su novia.

“Pero bueno, yo aún quiero seguir viviendo una bonita experiencia con ella y seguir esforzándome para que sea así. Pero así como la he respetado desde el día uno, también me toca respetar las decisiones de ella”, aseguró.

“¿Estás triste?”, le consultó Karla tras escuchar las palabras del artista. A lo que respondió: “No, estoy frustrado (...) Yo sé que lo hizo de chupa por motivos totalmente entendibles, pero bueno él que nada hace, nada teme”.

Por su parte, Anaís respondió que quiere seguir de dupla con Marcianeke y finalmente terminaron la dinámica con un tierno beso.

El gran descargo de Anaís

Aunque esto no fue todo, puesto que una vez terminada la actividad, Vilches se descargó con Natu y le confesó que el motivo de la pelea fue la entrada de Fernanda.

“Es tan mentiroso, yo ya le pillé en todo. Cáchate que (Fernanda) dijo que lo conocía de por ahí, pero él me dijo que no la conoce, ¿y por qué no me lo dice?”, se quejó, y explicó que el músico le ha ocultado otras relaciones antes.

“Nos separamos el 2 de agosto y estuvo como con 4 minas más, y el 19 vuelve todo arrepentido y llorando diciendo que quería estar conmigo, pero no me contó nada de lo que había hecho, y cuando publicamos que volvimos todas me empezaron a decir que habían estado con él. Me dicen ‘Anaís, el Marcianeke no te merece’”, relató.

“El Matías me cambia todas las versiones. Yo le pregunto todo, dónde, con quién, a qué hora, qué te hizo, qué le hiciste. No sé si se metió con ella (Fernanda), pero ¿por qué me negó esto? ¿Por qué es tan malo? Ella me da lo mismo, no la encuentro ni linda, no me da inseguridad. Es la mentira la que me duele, me decepciona tanto”, agregó.

Entonces Natu le aconsejó que piense en ella y en su salud mental. “Él te genera inseguridad y te va aislando de las personas. Eso es una relación tóxica, éstas son las red flag”, le advirtió.