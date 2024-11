Debutó en Arsmate: Supuesta amante se lanzó en la creación de contenidos para adultos con guiño a Sergio Freire

Con una provocativa foto en paños menores, la supuesta amante de Sergio Freire, con quien el comediante le habría sido infiel a su esposa Maly Jorquiera, debutó en la venta de contenidos eróticos para adultos, el la plataforma Arsmate.

Se trata de Karina Valenzuela, quien alcanzó gran notoriedad tras su entrevista en el programa Only Fama y fue contactada para participar en Charms, la cuenta de Arsmate solo para famosos.

Lo llamativo, es que su serie de imágenes hacen un guiño a Freire e incluso a la propia Maly Jorquiera, puesto que simula ser una standapera que está realizando un show de comedia, el mismo donde supuestamente conoció al exintegrante del Club de la Comedia y quedó toralmente enganchada con su rutina.

“Segunda parte de mi primer set de stand up hot, espero que los disfruten tanto como yo posando para las fotos!”, publicó.

Cuenta Arsmate (Rodrigo Mejías)

¿Quién está detrás de la cuenta?

La mente maestra detrás de la marketera jugada, es Cristián Rubio, el mismo cerebro que trabajaba en Onfayer y fue el encargado de lanzar a la fama erótica a Cathy Barriga y Faloon Larraguibel.

Ahora, como parte de Arsmate comenzó esta nueva línea solo para famosos, siendo Karina una de ellas, bajo el link @karijoaquina_

Hasta el momento, su cuenta tiene 12 fotografías publicadas y dos post, a un valor de 10 dólares la suscripción.

Karina Valenzuela (Rodrigo Mejías)

¿Cómo surgió el romance?

Según contó en Only Fama, el contacto inicial con Freire ocurrió a principios de octubre, luego de que ella asistiera a uno de sus shows en compañía de una amiga. “Al terminar el espectáculo, él preguntó por mí y si podíamos hablar… Nos dimos los Instagram y comenzamos a hablar como amigos”, relató la mujer, destacando que en ese momento no tenía conocimiento sobre el estado civil del humorista.

“No investigué más allá, ese fue mi error. Era una amistad, entonces no me preocupé de saber si tenía pareja”, explicó. Según ella, solo unos días después de esa primera conversación, Freire la invitó a su productora con la excusa de “tirar la talla” y charlar. Fue en ese contexto donde, según sus palabras, “se generó una atracción” y ella decidió preguntarle directamente sobre su situación sentimental. “Él me dijo que no estaba con su esposa. Pequé de ingenua, y la verdad es que venía de una relación en la que me fueron infiel, estaba vulnerable”, confesó.

La situación escaló tras este encuentro, pues según Valenzuela, al despedirse ambos se dieron un beso que dio paso a una interacción más íntima y de coqueteo. Sin embargo, poco después, su amiga comenzó a advertirle que era posible que Freire aún mantuviera una relación con Maly Jorquera. Ante esta sospecha, Valenzuela decidió cortar todo vínculo. “Lo bloqueé y dije ‘no quiero estar envuelta en esto’”, declaró. “No me siento orgullosa ni minimizo la situación. A nadie le gustaría pasar por esto, y yo no lo hice a conciencia”, agregó, refiriéndose al vínculo de matrimonio que podría haber afectado.

Hasta el momento, los demás involucrados (Freire y Jorquiera) no se han referido públicamente a los dichos de Karina, pese a que, según se dio a conocer en el programa “Oh Diosas” la actriz estaría al tanto de la infidelidad. Cabe recordar que la pareja se casó en abril de este año en una íntima y familiar ceremonia.