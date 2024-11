Mariela Sotomayor explicó los motivos del tenso momento con Romina Sáez en Mega: “¿Qué se ha creído? Ella está aprovechando sus cinco minutos de fama”

Mariela Sotomayor entregó esta mañana detalles del tenso momento protagonizado por Romina Sáez en el programa “Only Fama”, donde la abogada y exintegrante de “Mekano” se retiró por unos minutos del panel debido las burlas que creyó hacían los integrantes del estelar farandulero de Cathy Barriga y Joaquín Lavín León.

“Ella estaba enojada porque sintió que nosotros nos estábamos burlando del tema, porque nos agachamos y nos sentamos en el suelo a conversar, cuando yo le contaba que había hablado con Joaquín Lavín papá, y nos sentamos como es una dinámica que nosotros hacemos todas las semanas que copuchamos, y ella encontró que era lo más falto de respeto”, indicó la periodista esta mañana en “Mucho Gusto”, quien explicó que sus compañeros del programa farandulero se estaban riendo de que ella había logrado hablar con el otrora candidato presidencial y exalcalde de Las Condes.

La molestia de Romina Sáez con Mariela

“Joaquín Lavín, muy amable, me contestó rápidamente y me dijo que él agradecía mucho mi preocupación, pero que en este momento ellos estaban viviendo esto desde lo más profundo del entorno familiar, apoyando a los dos”, agregó.

Fue en ese momento de relajo que llega Sáez, muy enojada a juicio de Sotomayor, y les dice según la periodista que “miren, que esto” es un circo aquí”, momento en que Mariela ya imaginó la respuesta que finalmente le dio a la exMekano la conductora del programa, Francisca García-Huidobro.

¿Qué se ha creído? Creo que ella (Romina Sáez) está provechando sus cinco minutos de fama, pero conmigo no — Mariela Sotomayor

“Ahí yo dije ‘la Fran quizás qué le va a decir’, porque además la mamá de Romina se pone a gritar de fuera del estudio”, aseveró Sotomayor, quien se defendió de las acusaciones que Sáez le hizo antes de abandonar el panel, respecto a que la periodista había trabajado con la exalcaldesa de Maipú y aún así se burlaba de ella y su situación judicial.

“Me dice ‘me extraña de ti, porque tú trabajaste con Cathy. Investiga bien’, fue textual (...) y me refiero con todas sus letras, porque quiero que a la gente le quede claro una cosa muy importante. Hace unos días atrás yo fui a la casa de Camila Polizzi, fui muy buena onda con ella porque yo llegué a su casa, y luego me senté acá a conversar algunas cosas de lo que había hablado con ella. El hecho de que uno converse en alguna cosa, en algún momento, de forma respetuosa con alguien, no significa que uno tenga que hacerle un queque. ¡Yo jamás he trabajado con Cathy Barriga!”, enfatizó.

“Lo que yo hice, el año 2018, fue animar ‘Fuerza de Mujer’, tres días. No me contactó ella, lo hicieron de la municipalidad, y un día también hice una jornada para sus trabajadores de la municipalidad de Maipú, de comunicación, en Pucón, que ni siquiera andaba Cathy Barriga. Pero yo jamás he trabajado (...) de hecho, durante mucho tiempo, y porque yo tenía muy buena onda con la Cathy, yo pensé en trabajar con ella, porque yo tengo una agencia de comunicaciones, y escuchaba todas las cosas que decían de ella, le comentaba que estaba mal asesorada. Y yo me ofrecía. ¡Menos mal que no lo hice!”, sinceró la comunicadora, quien reconoció haberse molestado con Sáez al acusarla en pantalla de haber estado vinculada laboralmente a Barriga.

“Cuando ella me dice tú trabajaste. Perdón, qué se ha creído ella, venir a mí a decirme que yo, porque algún día trabajé con alguien, voy a tener que guardarme o callarme lo que pienso, lo que quiero decir o la verdad. Con ninguna persona que haya trabajado tengo ninguna lealtad de no poder hablar, y te digo una cosa además. Lo de ella fue un malicioso comentario, fue muy malicioso. Yo la escuché, he aprendido con los años a escuchar y después responder. Le podría haber respondido esto mismo, pero me quedé escuchándola”, contó.

“Creo que, como le dijo la Fran, ella está aprovechando sus cinco minutos de fama, y bueno, está bien que lo haga. Pero con faltas de respeto, conmigo no”, finalizó.