“Me tuve que ir de Chile”: Anaís Vilches se confesó sobre la relación abusiva en la que estuvo antes de volver con Marcianeke

La relación entre Anaís Vilches y Marcianeke ha sido objeto de fascinación de sus compañeros, y en una nueva instancia ella fue consultada sobre su historia de amor.

Antonella Ríos, Sergio Rojas y Catalina Pulido estaban sentados en el patio cuando apareció la joven, y estos últimos comenzaron a cantarle: “qué flamante va la novia". Esto fue seguido con dos preguntas: “¿Y el matrimonio? ¿Y el anillo pa' cuándo?“.

Ante estas dudas, Vilches aseguró que no saben cuándo se van a casar. “Hoy día estábamos amanecidos, hablando de la vida, y estábamos hablando que llevamos caleta de tiempo", reveló.

“Me dijo que no se imagina casándose con otra mujer, hacer vida o tener hijos con otra mujer... Yo necesito que mis hijos salgan con los ojos de él”, dijo con romanticismo.

La historia de Anaís Vilches y Marcianeke

Al recordar su historia romántica con Matías Muñoz, Anaís Vilches dijo que “hemos pasado por caleta de hueas, nos hemos separado, hemos estado con otras parejas que han sido una mierda. Él no tuvo una muy buena relación”.

Ella dijo esto en relación a Ignacia Michelson, pero prefirió no nombrarla, aunque Sergio Rojas se encargó de transparentar la identidad de la mujer en discordia. Anaís aclaró que ellos ya habían terminado hace tiempo cuando se volvió a juntar con él.

“No quiero hablar de esa hueona. La he visto, pero jamás me ha dado cara. Ha hablado mal de mí, pero cuando nos hemos topado así (cara a cara) jamás ha dicho algo (...) Somos mujeres completamente distintas. No la conozco y no me interesa conocerla tampoco”, aseguró.

Además, reflexionó que su relación con el cantante es mucho más profunda porque lo conoce desde antes. “Es diferente conocer a alguien en el proceso que estar con la mujer que estuvo desde antes de tu proceso. Cuando yo conocí al Matías no tenía nada, él se lo pasaba puro carreteando, no hacía plata, andaba puro hueveando. Le dije que tenía que tener metas”, afirmó.

Finalmente, contó que ella también venía saliendo de una relación traumática antes de regresar con Marcianeke. “Tuve una relación muy intensa con mi ex. Fue muy fácil olvidarme y seguir con mi vida. La pasé mal, me pegaba, después nos pegábamos. Me tuve que ir de Chile para alejarme de él y empecé a hacer mi vida con Matías”, confesó.