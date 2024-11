Fernanda Hansen recordó los momentos más duros de la farándula: “Dijeron que me paseaba en el funeral de Felipe con cara de hue*** para dar pena”

Hace años que Fernanda Hansen se retiró de las pantallas, y hoy está lejos de las cámaras. Ella participó del programa de Vía X, “Todo va a estar bien”, conducido por Eduardo de la Iglesia.

Durante su visita, la periodista recordó su época como una de las integrantes del programa de farándula, “Mira quién habla" de Mega. Al empezar a contar su experiencia, ella soltó un suspiro.

“Fue bonita, tuvo muchas cosas bonitas. Yo creo que en la vida es esto y aquello, uno siempre tiende a pensar de que ‘es esto y lo otro no lo miremos’, pero una de las cosas que he aprendido (...) Tuvo cosas muy lindas, no puedo negarlo”, partió comentando.

A pesar de estas palabras, había un “pero”. Hansen agregó que “tuvo momentos complejos”, y esto lo decía en referencia a cuando ella era el foco de la noticia, especialmente por su relación romántica con el difunto animador, Felipe Camiroaga.

“Fue lo más duro, era la época más hardcore de la farándula. Sabes que lo pasé súper mal (...) Fue duro, no solamente para uno, la familia, también el círculo cercano se ve afectado", confesó.

Fernanda Hansen Captura: Todo va a estar bien de Vía X

"Creo que jugar con el dolor ajeno, es maldad”

Ella expresó que respeta a la farándula como una rama de la televisión. “Yo respeto al género de entretención, que puede traer información y la gente quiere saber de sus personajes y que entra en sus casos (...) pero creo que en esa época la mentira se manejaba mucho", comentó.

Al ser consultada sobre lo más extraño que fabricaron sobre ella durante esa época de la farándula, Hansen respondió que “inventaron que fui pareja de Kathy Salosny, en algún momento, y decían que ocupábamos a Felipe (Camiroaga) de pantalla. Un día me lo dijo un tío, Me dijo: ¡Oye (¿esto es verdad?)!”.

“O como que casi... ‘cómo pudo estar en el funeral pagado (del animador de TVN)‘, que me paseaba en el funeral con cara de hueona, para dar pena. Esas fueron palabras textuales de alguien”, sostuvo.

“Es el dolor humano. Juzguen todo lo que quieran, pero el dolor que tuve, lo sentí, y si quieren especular sobre otras historias, quién soy yo para decir ‘oye no’. Yo nunca salí a defenderme, pero sí, sufrí mucho. Creo que jugar con el dolor ajeno, es maldad”, cerró.