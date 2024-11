“Si hay buen precio yo entro”: Ignacia Michelson aseguró que existe la posibilidad de reencontrarse con Marcianeke en “Palabra de Honor”

Ignacia Michelson tuvo un momento de sinceridad en el más reciente react de “Palabra de Honor”, y es que la chica reality habló sobre su relación con Marcianeke, quien estos momentos se encuentra dentro del encierro de Canal 13.

PUBLICIDAD

En una conversación con Luis Mateucci y el influencer Planettas sobre sus experiencias en los realities shows nacionales e internacionales, pero claramente recordó su pasado amoroso con el recluta Muñoz.

“Tenemos la primera pregunta. ¿Entrarías al reality con Marcianeke y con Anaís? ¿Te interesaría?”, preguntó el exparticipante de “¿Ganar o Servir?”.

A lo que Michelson contestó: “No quiero entrar con ellos. ¿Para qué voy a entrar con ellos si ya lo eché de mi casa antes de que entrara? ¿Para qué voy a querer verlos?”.

“No hay manera de que yo quiera... No nos mintamos, si hay buen precio yo entro. Por la plata baila el monito... Si me ofrecen lo que me ofrecen, no, pero si me ofrecen más, puede ser”, añadió la influencer.

¿Volverían a estar juntos?

Según las palabras de Michelson, ellos no terminaron su relación de mala forma y que no podrían ser amigos por culpa de Anaís, con quien recordemos se enfrentó duramente en redes sociales hace solamente un par de días.

“Yo había terminado con él en buena. No estábamos ni en buena ni en mala, pero como volvió con ella hizo que se pusiera en mala conmigo”, señaló Nacha en el programa.

Sobre si existen chances de retomar la relación con el cantante urbano, Michelson aseguró: “Posibilidades de volver con él no hay, yo no vuelvo a comer dos veces lo mismo... Te voy a ser sincera, con todos mis ex soy amiga, es con el único que no soy amiga (Marcianeke). Yo creo que podría ser amiga de él si no estuviera con ella (porque) ella no la deja tener amigas, o sea nada”, comentó, impactando a Mateucci y a Planettas con sus declaraciones.