Iñigo Urrutia sobre nuevo ‘Amores de Mercado’: “Creo que es un despropósito empezar a hacer remakes de teleseries”

eDurante su reciente aparición en el podcast Reyes del Drama, el actor Iñigo Urrutia comentó su apreciación sobre la realización de “Nuevo Amores de Mercado”, donde interpretó en el 2001 al recordado Esaú Galdámez o Luz Divino. La teleserie original de TVN, ahora tendrá pantalla en Mega con todo un elenco nuevo, con fecha de estreno para el 25 de noviembre.

“Personalmente, creo que es un despropósito empezar a hacer remakes de teleseries que fueron buenas cuando hay otros guionistas y otras historias tal vez más interesantes o más contingentes que se pueden contar hoy día sobre todo en un medio tan masivo como es la televisión”, dijo el actor.

Al consultarle si ha visto algún adelanto en televisión sobre la caracterización que está haciendo de Esaú el actor Diego Boggioni, Urrutia comenta: “No lo he visto, soy de esos actores que no tienen tele así que no sé cómo es su trabajo. Espero que sea lindo. Y nada, todo bien por los compañeros, bacán tener pega y hacerlo. Es entretenido”.

Respecto a la odiosidad que ha generado en redes sociales y la comparación entre esta versión y la original de TVN, el actor respondió: “La gente en redes sociales crítica. Pero para mí, no pesco. Me da igual, la gente que hable lo que tenga que hablar. Puede gustarle o no. Nadie es monedita de oro. Bacán que todos los compañeros tengan trabajo y ojalá que se busquen nuevas historias que puedan hacerse y contar”, finalizó.

El elenco de ‘Amores de Mercado’

Pedro Campos será el encargado de encarnar el icónico doble personaje de Pelluco Solís y Rodolfo Ruttenmeyer. La actriz Carmen Zavala, quien hará el papel de “Shakira”, personaje que en la teleserie original fue interpretado por Sigrid Alegría y para el cual se está preparando con clases de baile.

Al respecto, la intérprete señaló que “me parece maravilloso poder hacer este personaje, la encuentro lo más divertida, espontánea, entretenida que hay”, mientras que su compañero de elenco y que también actuó en la original justamente como el amigo y confidente de ese personaje, Andrés Velasco, le prestó toda la ropa en su desafío, agregando que “la Carmen va a ser una excelente Shakira, tiene lo que el personaje necesita y creo que lo va a pasar muy bien”.

Velasco, que en esta oportunidad será el “Chingao”, añadió también que está trabajando en el dialecto que usará y que está muy contento con el desafío.

El mismo actor apuntó que Ingrid Cruz -que será la “pastora” Alicia Rubilar, quien predica las bondades de “la luz divina”-, “con esos ojos que tienen la Ingrid, hablando de la luz divina, va a ser una imagen religiosa”.

En el registro también aparece Amparo Noguera, que será Maitén, la madre de Pelluco y Rodolfo, y Gastón Salgado, quien aparece riéndose al ser catalogado como “el colágeno” de Amparo Noguera, ya que será quien interprete a Jonathan Muñoz, el mejor amigo de Pelluco y quien se involucra sentimentalmente con su madre.