“Ustedes saben que ya no hablamos”: Guarén reveló encuentro con Fran Maira en la Teletón 2024

El pasado fin de semana se llevó a cabo una nueva edición de la Teletón 2024, en donde diversos rostros del mundo del espectáculo participaron como invitados en los diferentes segmentos del programa de televisión. Entre ellos estaban algunos exchicos realitys como Francisca Maira y Valentina Torres.

Cabe recordar que ambas influencers tenían un vínculo bastante cercano, pero todo se terminó cuando “Guarén” salió del encierro de “Tierra Brava” junto a su actual pololo, Nicolás Solabarrieta. Desde entonces, la amistad se quebró y hasta el día de hoy no han logrado hacer las paces.

De hecho, la última vez que logramos verlas juntas fue cuando Valentina entró al encierro de “¿Ganar o Servir?”, donde estaba Francisca como participante. En ese entonces, hablaron, expresaron sus sentimientos, pero la amistad no se retomó nunca con normalidad.

¿Qué pasó en la Teletón?

En este contexto, es donde los seguidores de los realities show le preguntaron a Valentina sobre cómo fue el reencuentro con la exGran Hermano en la jornada solidaria, ya que ambas participaron en una trivia de preguntas junto a Constanza Capelli, Austin Palao, Claudio Valdivia, Scarlette Gálvez, entre otros.

Tras la insistencia de los usuarios, Guarén contó lo que sucedió: “Nos saludamos. Ustedes saben que con Fran ya no hablamos, así que no había nada más que decir. Yo la vi, soy cordial, tengo educación, entonces la saludé, le dije ‘Hola, ¿cómo estay?’, y listo. ¿Qué fue lo que pasó? Nada”, confesó la actual pareja de Nicolás Solabarrieta en el react del reality de Canal 13 “Palabra de Honor”, dejando claro que no hubo ningún momento tenso ni palabras cruzadas entre ninguna de ellas.

Finalmente, Guarén le restó importancia al encuentro, asegurando que simplemente mantuvo la cordialidad en un evento tan importante como la Teletón, y que para ella el pasado es pasado.