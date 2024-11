“Había pensado en quitarme la vida”: Marcianeke y Anaís Vilches revelaron el duro momento que vivieron a raíz de la pérdida de un embarazo

En el más reciente capítulo de “Palabra de Honor”, Marcianeke y Anaís Vilches protagonizaron un emotivo momento tras revelar lo mal que lo pasaron a raíz de la pérdida de un embarazo.

El crudo relato de los participantes se dio en una actividad liderada por Sergio Lagos y Karla Constant, en la cual los reclutas tuvieron que confesarse con respecto a las mochilas que cargan en sus vidas.

A continuación, Anaís fue consultada sobre la pérdida que tuvo recientemente. “Tenía un mes y medio, pero como nunca lo supe, lo perdí. Yo no sabía que podía tener hijos, cuando lo supe me entusiasmé porque los dos queríamos tenerlo, y fue fuerte cuando me dijeron que no lo iba a poder tener”, indicó la joven emocionada.

Al respecto, Marcianeke reveló que él también se emocionó. “Yo pensaba que era infértil por mis problemas con las adicciones. Llamé a mi mamá para decirle y al cortar supe que lo había perdido”, contó.

Según las palabras de Matías Muñoz -su nombre real- este hecho lo hizo querer cambiar el rumbo de su vida y dejar las adicciones.

“Esto me ayudó a aterrizar, me aburrí del mundo en el que estaba viviendo. En vez de llenarte, te vacía más que lo vacío que está uno. Cada vez me sentía más solo, me estaba convirtiendo en lo que no quería convertirme. Esto me salvó de una buena depresión, había pensado en quitarme la vida por lo que estaba pasando en mi carrera, más de una vez”, confesó el cantante.

La paternidad de Marcianeke

Luego de finalizada la dinámica, el cantante urbano habló con Dash y Félix Soumastre sobre la paternidad, destacando que los padres nunca van a querer que sus hijos cometan los errores que ellos cometieron.

“Quiero decirle que no pruebe esto para no terminar como el papá, o si tiene una pareja que no ande de mujeriego, porque aunque conozcas muchas, te vas a acordar siempre de una, como me pasó a mí”, indicó, y ejemplificó que está tratando de ser un mejor novio con Anaís.

“Estoy tratando de dejar de lado mi autismo. Años me costó decirle ‘te amo’, porque yo no era atento, en cambio ahora sí. Quiero marcar un ejemplo para todos los que creen que con varias es mejor que con una”, confesó, quien finalmente fue felicitado por sus compañeros de encierro por el gran avance, puesto que decir lo que siente también es algo positivo para él.