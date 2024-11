“La última locura”: Pamela Díaz sorprendió al mostrar tatuaje que se hizo en Miami y explicó su significado

Pamela Díaz, volvió a sorprender a sus seguidores con su última “locura”: un nuevo tatuaje en Miami. A través de su canal de YouTube, Díaz documentó cada momento de esta experiencia en la que desafió su miedo a las agujas y compartió el significado personal detrás de su elección.

PUBLICIDAD

Pamela explicó que el tatuaje lo realizó en el conocido estudio Miami Ink, un lugar famoso entre celebridades, al que acudió con entusiasmo. “La última locura porque tenía que tatuarme”, expresó en el video mientras mostraba el local y bromeaba con su estilo característico. A pesar de su valentía, confesó que tiene una fuerte aversión a las agujas, lo que generó expectativas y dudas sobre si lograría completar el tatuaje.

Antes de comenzar el proceso, Díaz admitió: “Le tengo fobia a las agujas”. Sin embargo, enfrentó el desafío y avanzó con la idea de tatuarse una de sus frases favoritas: “hoy es hoy”. La influencer relató que sintió un dolor soportable, pero que se mantuvo firme en su decisión. “Duele, pero es dolor que se aguanta. Yo no sé cómo se hacen esos tatuajes enteros (…) siento como que tuviera un cortacartón”, explicó entre risas mientras la aguja trazaba la tinta en su piel.