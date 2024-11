Katy Perry confirmó concierto en Chile: Conoce dónde será el show y cuándo será la venta de entradas

Durante la jornada de este lunes 11 de noviembre, Katy Perry anunció que volverá a pisar Chile el próximo año con su tour ‘The Lifetimes Tour’.

El concierto está programado para el próximo 6 de septiembre de 2025 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Cabe recordar que la intérprete de “The One That Got Away” y “Hot and Cold” se presentó por primera vez en nuestro país durante el año 2015, cuando llegó con su gira ‘Primastic World Tour’ a la Pista Atlética del Estadio Nacional, en la región Metropolitana. Posteriormente, en el año 2018, realizó un show en el mismo recinto con su tour ‘Witness’ en el año 2018.

Destacamos que hace solamente un par de semanas que Katy Perry lanzó su último disco de estudio llamado “143″, el mismo día que la artista estadounidense encabezó su show con entradas agotadas en el festival Rock in Rio en Brasil, siendo su primera actuación en este evento desde 2015.

Katy debutó con el tema “One of the Boys” bajo Capitol Records en 2008, y hasta ahora ha acumulado más de 115 mil millones de reproducciones y ha vendido más de 70 millones de álbumes ajustados y 143 millones de canciones a nivel mundial.

¿Cuándo comprar las entradas para ver a la cantante?

En relación a su próximo show en Chile, la preventa de los tickets comenzará el martes 19 de noviembre a las 11:00 horas a través de Ticketmaster y será exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia, quienes podrán comprar su entrada con un 20% de descuento.

Dos días más tarde, el jueves 21 de noviembre, a las 11:01 horas, iniciará la venta general para todos los fanáticos y fanáticas.Eso sí, aún se desconoce el valor de los tickets y cuáles serán los sectores a la venta.