Karen Doggenweiler y Rafael Araneda no estarán solos en la Quinta Vergara: otros cinco comunicadores los acompañarán en las competencias

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda no serán los únicos animadores del próximo Festival de Viña, según anunciaron durante la edición de este domingo 10 de noviembre del programa de Mega, Only Fama.

Fue en dicho espacio donde la periodista Paula Escobar dio a conocer que durante las competencias, los animadores centrales del Festival de Viña, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, estarán acompañados de otros comunicadores.

Quiénes serán los otros cinco animadores de Viña 2025

De acuerdo a lo indicado por Escobar, las acompañantes de Rafael Araneda serán Tita Ureta y la actriz Paola Volpato.

Mientras que quienes presentarán las competencias junto a Karen Doggenweiler serán José Antonio Neme, Francisco Melo y Rodrigo Sepúlveda.

De esta manera, el festival producido por Mega y Bizarro a muestra una novedad y un cambio respecto a ediciones anteriores, subiendo al escenario de la Quinta Vergara a varios de los comunicadores que se habían especulado como posibles acompañantes de Karen Doggenweiler, ya que tanto Neme, como Pancho Melo y “Sepu”, habían sido mencionado en meses anteriores como posibles animadores del certamen.

“Profundamente emocionado”

Así, tras el anuncio, el actor Pancho Melo aseguró estar “profundamente emocionado” y con un poco de “miedo”.

“Es una sensación extraña, por supuesto que a uno de inmediato se le empieza a apretar la guata. Me parece una instancia interesante a abordar como experiencia artística, el hecho de estar parado en ese festival, en el escenario del festival, con Karen al lado que es un profundo e inmenso honor. Produce miedo, pero al fin y al cabo forma parte de la vida”, dijo el actor.

Por su parte, Rodrigo Sepúlveda indicó que “el canal me está entregando algo que jamás he hecho y con mucha humildad y con muchas ganas lo hacemos, así que ahí estaremos arriba de la Quinta. Yo soy como soy, no puedo cambiar mi personalidad, soy el mismo de siempre, no por pararme sobre un escenario voy a ser distinto o tratar de ser un personaje, me va a fluir lo que tenga que fluir y más encima estando con Karen todo sale súper fácil, sencillo”.