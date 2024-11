Fabio Agostini ya no lo quiere ni ver: Ingreso de Facundo González a “Palabra de Honor” despertó el enojo del español

El argentino Facundo González provocó un escándalo al reality show y reformatorio militar de Canal 13, “Palabra de honor”. Su llegada era esperada con ansias por su pareja, Oriana Marzoli, quien corrió a saludarlo, mas no su examigo Fabio Agostini, quien estaba enojadísimo con el recién llegado y sólo le extendió la mano.

Él le preguntó cómo han estado los primeros días, y le recalcó que ni Faloon ni Fabio eran de confiar, y al consultarle si habló con el español. “Ha sido bastante simpático, cordial. Hablamos un montón de ti y me dijo que como amigo no has sido leal”, le contó.

Oriana Marzoli insistió con que ellos no sabían que Fabio había llegado a buscar a Pamela Díaz durante “Ganar o servir”. “No me importa. Se lleva bien con vos y supuestamente se molestó conmigo porque soy amigo de Luis, pero es amigo de Pamela. ¿Cuál es la concordancia?”, cuestionó Facu.

Fabio Agostini y Facundo González de Palabra de Honor Gentileza: Canal 13

Enojados a muerte

La Comandante Arratia llegó a la casona para presentar a Facundo y le ordenó a Fabio que pusiera la foto del argentino en la galería de participantes. El español, enfadado con su ex amigo, tiró la imagen en primera instancia.

Esto no fue recibido de buena manera ni por Facundo ni por la comandante, quien nuevamente le ordenó que colocara la foto. Fabio, enojado, dejó caer el marco en la galería. “Colóquela bien”, le ordenó Arratia, y él puso la foto al revés, lo que fue contestado por reclamos de Facundo, quien le sugirió que dejara su foto cerca de la suya.

“No me vas a hablar porque (Oriana) te va a dejar en dos días cuando te conozca. Búscame la boquita, que me la vas a encontrar rápido, Mateucci 2″, dijo Fabio desafiantemente a Facundo.

Más tarde, Fabio le comentó a Cata que no resolvieron sus problemas antes de entrar con Facundo. “Antes de entrar (Facu) vino a mi casa a hablarme, pero le dije que no, que la cag*** ya estaba hecha. Encima, no pide disculpas”, se quejó Fabio sobre su ex amigo.