“Mi pellet es Dios”: Vasco Moulian confesó que lleva 100 días sin tomar una gota de alcohol gracias al cristianismo

Vasco Moulian confesó que hizo un cambio radical en su vida y decidió dejar atrás de manera definitiva su adicción al alcohol, y todo gracias al cristianismo y la palabra de Dios.

En una conversación con La Hora, el periodista aseguró que logró combatir su problema que inició gracias a sus malas decisiones.

“Yo estaba metido en el mundo del pádel y en todos los torneos que se llaman ‘americanos’, tienen una especie de tercer tiempo, y es ahí donde existen algunos excesos. Ahí me juntaba con amigos para hacer deporte, y luego me ponía a chupar”, confesó en el diálogo con el medio.

Estas rutinas poco saludables le terminaron por pasar la cuenta, de hecho, el exdirector de programación de Canal 13 aseguró que “no estaba cómodo con mi vida, me estafaron, no encontraba salida, y pensé que el deporte me ayudaría pero fue todo lo contrario. Finalmente nada de eso, y me puse a chupar harto. Yo soy alcohólico, y estaba otra vez sumergido en el alcohol, acostándome muy tarde y tomando mucho”, expuso.

El giro en 180°

Eso sí, todo cambio cuando se subió a un taxi tras un partido de pádel, en donde escuchó la palabra del Todopoderoso.

“Me dije ‘que lindo sería ser fanático de Cristo’. Fue ahí cuando me invitan a un curso con Gabriel Bonvallet, ahí aprendí que la fe y el amor a Cristo, quien te habla en la Biblia, te deja las cosas más claras”, contó.

En relación al impacto que tuvo la palabra de Dios en este nuevo giro en su vida, Vasco Moulian sostuvo que “yo he pasado mucho tiempo en mi vida con pellet, y dije esta vez no, me puse a estudiar la Biblia y ahora no puedo dejarlo, no es solo el don de la fe, es la palabra del Señor que está en ese texto sagrado. Hoy mi pellet es Dios y la Biblia”.

Ahora, Vasco comentó que “llevo más de 100 días sin tomar un gota y sin pellet. Mi pellet es Dios”.

De hecho, destacó que volvió a tener cercanía con su familia gracias a este cambio.

“Cristo es todo, he podido hablar con mis hijas, jugar pádel con mi hija Rosario, me he acercado a mi hija Magdalena y he sabido estar muy cerca de mi hijo Tomás, mis hijos son muy importantes”, lanzó.