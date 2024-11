“¿Te la estás jugando o no?”: La directa pregunta de Raquel Argandoña a Mauricio Pinilla sobre su relación con Gissella Gallardo

¿Se puede ser amigos con la expareja? Es una de las interrogantes que discutieron en el último capítulo del panel de “Tal Cual”, en donde Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela recibieron al exfutbolista, Mauricio Pinilla, quien está viviendo esa misma experiencia con la madre de sus hijos, Gissella Gallardo.

La animadora le consultó directamente si es que cree que esa situación se puede dar, y el exseleccionado nacional respondió afirmativamente. “Hoy día creo que sí porque tengo una muy buena relación con Gisse. Nos llevamos la raja, somos excelentes papás, somos compañeros todavía. Nos queremos, hay respeto, pero nos costó”, añadió.

Por experiencia propia, Raquel señaló que al principio, es decir cuando la relación terminó recientemente, es difícil serlo debido a que existe dolor de por medio, y alguien pudo haber causado daño al otro. La comunicadora contó que tuvieron que pasar 10 años para tener una buena relación con Hernán Calderón, pero no se iría de vacaciones con él dijo de broma.

Mauricio se rió ante esta talla y explicó que “quizás en un par de años más no nos vamos a ir de vacaciones juntos. Lo que pasa es que lo hicimos por los niños porque querían compartir con el papá y con la mamá”.

Al continuar con este tema, el exfutbolista reflexionó que “es difícil poder conservar una buena relación, sobre todo cuando hay terceros ahí se complica mucho. Siempre uno queda más herido, siempre hay uno más abatido y la relación se pone más tensa de lo que estaba”.

Las flores que le tiró Mauricio a Gissella

Argandoña recalcó lo mucho que aprecia a Gissella Gallardo, y le advirtió “ten cuidado porque la puedes perder porque es estupenda”. Pinilla dijo que quiere que le vaya bien y que sea feliz. La animadora entregó su teoría de que la panelista de “Sígueme” va a estar siempre enamorada de él, como Daniela Aránguiz, y él esbozó una sonrisa cuando le expresó esta idea.

“Ella se ha encargado de ayudarme, protegerme, cuidarme. En los momentos malos me iba a ver a la clínica. Ha tenido harta paciencia, tengo que reconocerlo que ha tenido harta paciencia. Yo creo que me quiere mucho, que me tiene mucho amor y respeto”, afirmó Mauricio.

Por su parte, él comentó que ha sido “súper cariñoso, yo en una relación entrego todo lo que tengo. En ese sentido he sido súper leal con mi discurso, me he podido mandar cagadas, como le ha pasado a todo el mundo, pero he sido bastante leal con ella”.

Él recalcó que no está para nada en contra de que Gissella encontrara el amor en brazos de otro hombre. “Tiene todo el derecho de ser feliz, se lo merece, es una excelente mina, una mina a toda raja. La verdad es que es súper power como mamá, es espectacular, tiene a los tres niños muy bien criados y educados y eso es gran mérito de ella”, señaló.

¿Se van a reconciliar?

Durante el programa, Mauricio confesó ser un poco celoso, lo que le llamó la atención a Raquel ya que también él dijo que le gustaría que Gissella rehiciera su vida. “Se lo merece, tampoco puedo ser tan egoísta de negarle la felicidad”, comentó.

“Pero, ¿Tú te la estás jugando o no?”, le consultó picaronamente, y rápidamente con una sonrisa y sus cejas arqueadas, Pinilla contestó “yo estoy haciendo mi pega”. La animadora sacó sus propias conclusiones y dijo que le encantaba.

Por su parte, José Miguel destacó que tanto Gissella como Mauricio no dejan claro si es que están juntos actualmente o no. “Estos hueones manejan la huea perfecto”, lanzó Viñuela provocando la risa del exfutbolista.

“Yo creo que sí, yo creo que están 4-3″, dijo Raquel. “Se ven tan bien, armónicamente se ven como una bonita pareja”.

Mauricio continuó con el misterio y lanzó un “quién sabe” con respecto a la duda si es que volverían a retomar su relación, y confirmó que no están separados legalmente. Eso fue decisivo para la Quintrala, que la convenció de que esa relación no había terminado.

“No hemos hecho nada legal y no pretendemos hacerlo todavía, porque creemos que es una pérdida de tiempo”, aseguró.

La animadora quería seguir indagando, y le preguntó cómo lo hacen los futbolistas para frenar su atracción física por otra persona. “Yo ahora estoy dedicado a otra cosa”, confesó. “Estoy dedicado a otra huea, no me interesa tener pareja, no me interesa conocer a nadie. Estoy 100% dedicado a mis cabros chicos, tengo todo el tiempo dedicado a ellos”, confesó.

Insistía y le consultó sobre los fines de semana que va a la casa de Gissella, él reiteró que se queda con los niños. “Estoy con mis cabros chicos, me levanto en la mañana y los acompaño al fútbol, al hockey”, añadió. “Ya, pero en la noche ellos salen porque son jóvenes”, dijo Raquel, y Mauricio contó que se queda en la casa. “Con la Gissella”, bromeó Raquel y ambos no se aguantaron la risa.