“No entendía por qué él se daba besos en la boca con las chicas que trabajaba”: Cony Capelli contó desconocida experiencia con Kike Morandé en el exprograma de Mega

Cony Capelli contó una desconocida experiencia laboral que tuvo en sus inicios en la televisión, y es que la ganadora de “Gran Hermano” reveló que fue parte del elenco de “Morandé con Compañía”.

PUBLICIDAD

Así es, durante la más reciente transmisión del react “Fuera de la Casa”, la influencer habló sobre los cambios que ha sufrido la pantalla chica y cómo ella tuvo que vivir una impactante situación mientras trabajaba en el extinto programa de Mega.

“En la tele, antes, eran satánicos. Yo lo sé porque antes trabajaba de extra”, comentó de entrada la bailarina.

Como era de esperarse, sus dichos generaron curiosidad entre sus compañeros: “¿Dónde trabajó? ¿Y qué vio?”.

“Trabajé como extra en el Morandé con Compañía. En El Muro”, respondió rápidamente la panelista del reality de CHV. Eso sí, advirtió que “no puedo contarlo”.

Su trabajo en Morandé

Acto seguido, la exchica reality contó detalles y dejó en evidencia una cuestionable acción que realizaba el comunicador cuando estaba en el programa.

“Lo único que me llamaba mucho la atención era que no entendía por qué él (por Kike Morandé) se daba besos en la boca con las chicas que trabajaba. Nunca lo entendí. Ahora que soy más grande lo entiendo”, expresó Capelli.

PUBLICIDAD

Posteriormente, le consultaron sobre cómo era su trabajo en El Muro, en donde Cony explicó que en ese entonces solamente tenía 19 años y “a veces hacía intervenciones de enfermera sexy”.

De hecho, confesó que el animador del espacio le tenía un extraño apodo: “Él (por Kike) me decía ‘venezolana, dónde está mi venezolana’. Y uno permitía esa hue..., porque en ese tiempo era así, hasta que un día me dejaron de llamar, porque no quise ir a un carrete que ellos querían que yo fuera”, agregó.

Finalmente, Cony Capelli cerró su historia con una reflexión: “Ahora, para entrar a la tele, no necesitas humillarte de esa manera”, cerró.